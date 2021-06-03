Общество

Литию по убиенному Пушкину отслужили в Святогорском монастыре

Сегодня, в канун 222-го дня рождения А.С. Пушкина, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы поэта и некрополя Ганнибалов и Пушкиных отслужили литию по «приснопоминаемому убиенному болярину Александру». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, службу провел настоятель обители, игумен Василий со братией.

Жители и гости Пушкиногорья, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, участники Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» принесли цветы к могиле поэта.

К памятнику возложили корзины цветов от администрации президента Российской Федерации, министерства культуры РФ, Пушкинского Заповедника, ИРЛИ РАН.

Открывая небольшую гражданскую панихиду, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич напомнил, что Пушкинский праздник - не время праздности, но время сосредоточенности, своеобразного отчета перед остальными и самими собой обо всëм проделанном за минувший год. Директор обратил внимание собравшихся на впервые за много десятилетий отреставрированный памятник поэту и поблагодарил всех, кто делом и молитвенно помог свершить этот труд, в первую очередь - митрополита Псковского и Порховского Тихона.

О том, что Пушкин – не только гений, на чьих стихах выросло не одно поколение россиян, но и живой человек, которому нужна наша молитвенная поддержка, напомнил собравшимся отец Василий.

Затем поэта вспомнили его стихами.