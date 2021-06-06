Общество

Турниры по игре в городки прошли среди осужденных в Псковской области

В целях организации полезной занятости осужденных и расширения форм спортивно-массовой работы в исправительных учреждениях УФСИН России по Псковской области активно развивается городошный спорт. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области, среди осужденных ИК-6, а также осужденных ИК-2, отбывающих наказание на участке колонии-поселения, прошли турниры по городошному спорту.

В каждом учреждении осужденные своими руками изготовили спортивный инвентарь, подготовили площадки для проведения игр с обеспечением безопасности. Подобные соревнования проводились впервые и носили ознакомительный характер.

Перед началом турнира был проведен инструктаж по правилам игры и технике безопасности. После участники поделились на команды, каждая из которых проходила по три кона игры, но в каждом из них городошные фигурки становились все сложнее. После отборочных туров лучшие участники встретились в финале.

«Проявление интереса осужденных к спортивным состязаниям может стать для многих из них первым шагом к здоровому образу жизни», - отметил начальник отделения по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

Вобщежитиях отрядов осужденных на стендах наглядной агитации также размещена информация о возможности занятия городошным спортом в учреждении. Кроме того, в рамках работы спортивного кружка осужденным продемонстрирован обучающий видеоролик по игре в «Городки».