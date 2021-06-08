Общество

Российский Дед Мороз посетил Псков

Российский Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Псков и встретился с жителями города сегодня, 8 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вижу, удивлены видеть меня не зимой снежной, а летом жарким! Дело нынче у меня важное: решил я все российские города Русского Ганзейского союза объехать да пригласить к себе в гости, ведь в в этом году, с 23 по 25 июля, в моем славном городе пройдут XI Русские Ганзейские дни. Приезжайте, друзья! Праздник будет великий, широкий! С песнями, с плясками, с красавицами! Отдохнете все на славу!» - сказал Российский Дед Мороз.

Поход по ганзейским городам Дед Мороз начал в Смоленске и завершит у себя дома, в Великом Устюге. В Пскове он остановился на территории спортивно-туристического комплекса «Раздолье», где вместе с главой города Еленой Полонской открыл зимнюю спортивную резиденцию Деда Мороза.

«Рекомендую всем спортом заниматься и здоровый образ жизни вести! Чтобы каждое утро с зарядки начиналось, чтобы кушали щи да кашу!» - напутствовал Дед Мороз.

У гостя осталось хорошее впечатление от первых дней в Пскове. Он отметил, что город не только старинный, но и очень зеленый. «Много деревьев, вокруг тень, очень хорошо здесь себя чувствую! Ну и горожане замечательные - радушные, гостеприимные, всегда слушают!» - поделился Дед Мороз и пообещал обязательно вернуться в Псков при первой возможности.

Депутаты Псковской городской Думы получили возможность прочитать стихи для Деда Мороза и сфотографироваться с ним. «Прямо как в детстве», - отметили они.