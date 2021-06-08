Российский Дед Мороз посетил Псков

Российский Дед Мороз из Великого Устюга прибыл в Псков и встретился с жителями города сегодня, 8 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Вижу, удивлены видеть меня не зимой снежной, а летом жарким! Дело нынче у меня важное: решил я все российские города Русского Ганзейского союза объехать да пригласить к себе в гости, ведь в в этом году, с 23 по 25 июля, в моем славном городе пройдут XI Русские Ганзейские дни. Приезжайте, друзья! Праздник будет великий, широкий! С песнями, с плясками, с красавицами! Отдохнете все на славу!» - сказал Российский Дед Мороз.
Поход по ганзейским городам Дед Мороз начал в Смоленске и завершит у себя дома, в Великом Устюге. В Пскове он остановился на территории спортивно-туристического комплекса «Раздолье», где вместе с главой города Еленой Полонской открыл зимнюю спортивную резиденцию Деда Мороза.
«Рекомендую всем спортом заниматься и здоровый образ жизни вести! Чтобы каждое утро с зарядки начиналось, чтобы кушали щи да кашу!» - напутствовал Дед Мороз.