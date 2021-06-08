Общество

Псковские росгвардейцы прошли военно-политическую подготовку

Сотрудники регионального управления Росгвардии прошли учебно-методические сборы с руководителями групп военно-политической подготовки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Обучение проходило под руководством старшего помощника начальника группы по работе с личным составом управления Росгвардии по Псковской области майора Павла Морозова.

Учебно-методические занятия повысили уровень теоретических знаний, познакомились с наиболее эффективными методиками работы по направлению деятельности и обратили особое внимание на использование современных цифровых технологий при проведении занятий по военно-политической подготовке.