Общество

В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым и сенатор Маргарита Павлова подготовили и внесли в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства пользоваться услугами суррогатных матерей в России. Текст документа опубликовали в думской базе данных.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на защиту детей как наиболее уязвимой категории.

«Данный запрет — вынужденная мера, обусловленная невозможностью отследить судьбу ребенка и защитить его права после вывоза за рубеж, так как по факту своего рождения в нашей стране он не приобретает российского гражданства», — заявил один из авторов документа, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает РИА Новости.

Так, в случае принятия документа и его вступления в силу, воспользоваться услугами суррогатной матери смогут состоящие в браке граждане России либо одинокая россиянка, которая по медицинским показателям не может выносить и родить ребенка.