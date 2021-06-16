Сбер запускает отбор учителей на обучение в магистратуре в ведущих вузах страны

Победители отбора благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» смогут пройти обучение по магистерским программам Московского городского педагогического университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» или Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Принять участие в отборе для поступления в магистратуру могут учителя школ, реализующих персонализированную модель образования, которые успешно прошли обучение в рамках программы «Цифровая платформа персонализированного образования». 132 победителя пройдут обучение по одной из магистерских программ: «Развитие личностного потенциала: персонализация и цифровизация образования» в МГПУ, «Педагогическое образование» в НИУ ВШЭ или «Педагог для школы высоких технологий» в СпбГУ.
Обучение направлено на повышение квалификации, развитие кадрового и научного потенциала педагогов российских школ. Выпускники программ приобретут актуальные знания о современных методиках и технологиях в образовании и смогут внести свой вклад в реализацию персонализированной модели образования, стать лидерами школьных команд и проектов, пояснили в банке.
Подать заявку для участия в отборе на магистерские программы можно в период с 10 по 27 июня. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте.