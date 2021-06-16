Общество

Сбер запускает отбор учителей на обучение в магистратуре в ведущих вузах страны

Победители отбора благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» смогут пройти обучение по магистерским программам Московского городского педагогического университета, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» или Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Принять участие в отборе для поступления в магистратуру могут учителя школ, реализующих персонализированную модель образования, которые успешно прошли обучение в рамках программы «Цифровая платформа персонализированного образования». 132 победителя пройдут обучение по одной из магистерских программ: «Развитие личностного потенциала: персонализация и цифровизация образования» в МГПУ, «Педагогическое образование» в НИУ ВШЭ или «Педагог для школы высоких технологий» в СпбГУ.

«У нас в стране очень талантливые учителя. Многие из них уже успешно применяют персонализированную модель образования в школе. Мы хотим поддержать самых активных и мотивированных педагогов, предоставив им возможность освоить профессиональные навыки в магистратуре лучших российских вузов под руководством выдающихся ученых и практиков. Этот проект откроет новые возможности и ресурсы не только для самих учителей и школ, но и для всех участников образовательного процесса», - рассказала вице-президент, директор дивизиона «Цифровые платформы образования» Сбербанка Марина Ракова.

Обучение направлено на повышение квалификации, развитие кадрового и научного потенциала педагогов российских школ. Выпускники программ приобретут актуальные знания о современных методиках и технологиях в образовании и смогут внести свой вклад в реализацию персонализированной модели образования, стать лидерами школьных команд и проектов, пояснили в банке.

«Магистерские программы МГПУ, ВШЭ и СПбГУ предполагают освоение передовых отечественных и мировых методических разработок с серьезной научно-доказательной базой. В их числе — результаты реализации проектов и программ нашего фонда, связанных с персонализированной моделью образования, цифровыми навыками и развитием личностного потенциала. Учиться по этим программам идут высокомотивированные люди, которые осознанно хотят связать свою жизнь с образованием. Такие педагоги, как правило, становятся лидерами профессионального сообщества», - отметил исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Подать заявку для участия в отборе на магистерские программы можно в период с 10 по 27 июня. Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте.