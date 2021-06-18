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Общество

Почти 700 школьников Псковской области сдали ЕГЭ по биологии

18.06.2021 16:43|ПсковКомментариев: 0

Выпускники Псковской области приняли участие в ЕГЭ по биологии, а также сдали письменную часть экзамена по иностранным языкам. Для этого задействовали 32 пункта проведения экзаменов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

На участие в ЕГЭ по биологии заявился 671 человек. Работа состояла из двух частей, которые включали в себя 28 заданий. Время на выполнение заданий в этом году увеличили на 25 минут — до 3 часов 55 минут. Свои результаты участники получат не позднее 5 июля.

Среди иностранных языков у выпускников Псковской области по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его сдавали 336 участников. На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировался 21 человек, по французскому языку – 4 человека. Свои результаты участники получат не позднее 7 июля.

Организаторы отметили, что при организации ЕГЭ соблюдали все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. В пунктах проведения экзамена организовали медицинское сопровождение. Охрану прилегающих к пунктам проведения экзаменов территорий осуществляют сотрудники управления федеральной службы войск Росгвардии РФ и УМВД по Псковской области.

Экзамены прошли в штатном режиме. Организационных и технологических сбоев не зарегистрировали.

Теги: #егэ #Псковская область #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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