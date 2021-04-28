Общество

Назван ЕГЭ, который ежегодно в Пскове сдает только один выпускник

Французский язык — самый экзотический предмет, который выпускники Пскова выбирают для сдачи ЕГЭ. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный специалист управления образования администрации города Пскова Наталья Кучерова.

«В последние годы в Пскове французский язык на ЕГЭ стабильно сдает один человек, - рассказала Наталья Кучерова. - Это, конечно, дети из разных школ, но чаще всего — школьники из Псковского педагогического комплекса».

В этом году французский язык традиционно сдает один человек. Немецкий язык — на втором месте по популярности, его выбрали 14 человек. Большее количество выпускников, 183 человека, выбрали для сдачи английский язык. При этом Наталья Кучерова подчеркнула, что количество желающих сдавать эти иностранные языки не меняется в последние годы.

А вот количество выпускников, которые будут сдавать ЕГЭ по информатике, увеличилось более чем в два раза. В этом году экзамен в новой компьютерной форме сдадут 176 человек, при этом, как отметила главный специалист, ежегодно средний показатель «выбираемости» этого предмета составлял порядка 80 человек.

«Как правило, ребята выбирают предметы в зависимости от запросов вуза. Видимо, в этом году во многих вузах требуется информатика», - предположила Наталья Кучерова.

Смотрите также Утверждено расписание сдачи ЕГЭ в 2021 году

Самый массовый экзамен — русский язык, продолжила собеседница ПЛН. Его сдают все выпускники, которые планируют поступать в вузы в этом году, это 1162 человека. Для соблюдения эпидемиологических норм экзамен будет проводиться два дня: 3 и 4 июня.

Профильную математику 574 человека будут сдавать 7 июня. Сдачу базовой математики в этом году отменили.

Самый массовый предмет по выбору в Пскове — обществознание. Этот экзамен 15 июня сдадут 644 человека.

Многие выпускники выбирают ЕГЭ по физике. 11 июня этот экзамен сдадут 270 человек. В этот же день 245 школьников пройдут экзамен по истории, 241 человек сдаст биологию до 17 июня.

Главный специалист управления образования администрации города Наталья Кучерова заметила, что в Пскове проводят большое количество акций и флешмобов для поддержки выпускников и их родителей.

Так, 2 апреля в школах области состоялась акция «ЕГЭ для родителей». «Мамы и папы выпускников приходили в школы и пробовали сдать ЕГЭ по всем правилам», - рассказала Наталья Кучерова. Кроме того, в каждой школе проходила акция «100 баллов для победы». «Для этой акции школы приглашают успешных выпускников, которые получили от 90 до 100 баллов на экзамене. Они рассказывают ребятам о своем опыте сдаче ЕГЭ и о подготовке к экзаменам», - добавила главный специалист городского управления образования.

Смотрите также Родители, я сдам ЕГЭ

На фото: мастер спорта по академической гребле, учитель физкультуры Зинаида Никитина на встрече с учащимися на акции «100 баллов для победы»

В школах области также проводили акцию «Что такое экзамены» — к выпускникам приходили депутаты, бизнесмены, политики и рассказывали о том, как они готовились к экзаменам в школе. По словам Натальи Кучеровой, популярной акцией стал флешмоб «Родители, я сдам ЕГЭ», в рамках которого выпускники снимали видеоролики по подготовке к экзаменам и своих переживаниях и выкладывали их в социальные сети с хештегом #родителиясдамегэ.

На фото: депутат Псковской городской Думы Григорий Турчин на встрече в учащимися на акции «Что такое экзамены»