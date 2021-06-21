Общество

2 млн рублей направят на увеличение мощности кислородной станции в псковской инфекционке

2 млн рублей направят из резервного фонда на увеличение мощности кислородной станции в Псковской областной инфекционной больнице. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 22 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«2 млн рублей направили, чтобы увеличить мощности кислородной станции», - сказал он.

Губернатор отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе и стране ухудшается, и целый ряд факторов вызывает серьезную тревогу. По словам главы региона, взрывного роста не наблюдается, но «динамика распространения новой коронавирусной инфекции нарастает».

Михаил Ведерников сообщил, что загрузка коечного фонда растет быстрее, чем прогнозировалось, увеличилось число «средних» и «тяжелых» пациентов.

Кроме того, за неделю доля возрастной группы от18 до 29 лет в структуре заболеваемости коронавирусом выросла до 13%.