Общество

Заключенные изготовили беседку для дома престарелых в Псковской области

Осужденные ИК-6 УФСИН России по Псковской области изготавливают элементы благоустройства для бюджетных учреждений Псковской области. об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Администрация ИК-6 заключила с руководством бюджетных учреждений региона несколько договоров на изготовление и поставку элементов внешнего благоустройства территорий.

Так, для одного из домов-интернатов для престарелых и инвалидов, расположенного в Псковской области, осужденные изготовили комфортную и просторную летнюю беседку. Ее производство проходило в три этапа: согласование проекта, изготовление изделия и монтаж на местности. Требования заказчика заключенные выполнили в полном объеме и в установленные сроки, нареканий по качеству работ не поступало.

Кроме того, исправительная колония заключила контракты с региональным бюджетным учреждением, работающим в сфере автомобильных дорог. Благодаря этому теперь заключенные трудятся над изготовлением скамеек и урн для городского благоустройства.

Повышение занятости осужденных на оплачиваемых работах позволяет увеличить размер выплат по искам потерпевших от преступлений, а также облегчает трудоустройство после освобождения из мест лишения свободы, отметили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.