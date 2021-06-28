Общество

Исправительная колония выплатила неустойку в зарплате заключенным

Псковская прокуратура по надзору за соблюдением закона в исправительных учреждениях Псковской области установила, что администрация колонии ФКУ ИК-4 не организовала должным образом работу по привлечению осужденных к труду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Так, трудоустроенным осужденным на участке деревообработки во втором полугодии 2020 года не оформлялись наряды на работу надлежащим образом. Количество продукции, которое работники должны были изготовить отсутствовало, а следовательно, производственное задание фактически не выдавалось. Кроме того, в табелях имелись пропуски подлежащих заполнению граф.

Процент выполнения нормы выработки осужденными за указанный период не превышал 12,4%, при этом, как показала проверка, фактически осужденные выполняли всю порученную работу. Это указывает на то, что администрация исправительного учреждения не обеспечила заключенных необходимым объемом работы для выполнения ими необходимой нормы и получения заработной платы не ниже МРОТ.

По результатам рассмотрения представления прокурора, администрация колонии произвела расчет оплаты простоя по вине работодателя согласно статье 157 ТК РФ в размере 2/3 средней заработной платы за период августа-октября 2020 года.