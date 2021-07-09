Общество

Губернатор назвал место строительства новой школы в Пскове

Место строительства новой школы определено. Об этом в своем видеообращении к жителям региона сообщил губернатор Михаил Ведерников. По его словам, учебное заведение на 525 мест возведут рядом со стадионом «Электрон» в Пскове.

«Вместе с мультимедийным парком «Россия — моя история» получится единый гуманитарный кластер, где можно будет заниматься спортом, изучать историю, проводить просветительские, культурные мероприятия», - рассказал глава области.

По его словам, также есть планы строительства в этом районе площади со сценой и фонтаном.

В итоге должен появиться яркий, современный, многогранный проект, который дополнит существующую инфраструктуру Псковской области. Срок завершения строительства школы – конец 2022 года. К этому времени все элементы кластера должны быть готовы, сообщил губернатор.