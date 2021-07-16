«Ситуация с имущественными преступлениями» станет темой пресс-конференции в пресс-центре ПЛН

«Ситуация с имущественными преступлениями в Псковской области» станет темой пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.
Как часто псковичи страдают от имущественных преступлений? Как часто встречаются кражи из автомобиля? Как часто происходят квартирные кражи? Сохранилась ли «профессия» «карманник»? И все ли мошенники перешли на интернет-преступления?
На эти и другие вопросы ответят:
- начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов;
- начальник отделения Отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Псковской области Роман Малиновский;
Начало мероприятия в 11.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).
Аккредитация в редакции Псковской Ленты Новостей по телефону (8112) 72-22-07 или по электронной почте: redaktor@pln-pskov.ru. Количество мест ограничено. Будет вестись видеотрансляция. Оставить свои вопросы можно на форуме.