Общество

Первый заместитель Сергея Грахова будет постоянно находится на строительной площадке соцгородка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел очередное совещание по вопросам строительства социального городка в деревне Борисовичи Псковского района 19 июля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, на строительной площадке социального городка по поручению главы региона определен ответственный от комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области.

Им стал первый заместитель председателя комитета Александр Овчинников, проинформировал руководитель профильного органа исполнительной власти Сергей Грахов. Представитель комитета будет постоянно находиться на объекте, оперативно реагировать на различные ситуации и ежедневно докладывать о ходе реализации проекта.

Глава региона поинтересовался предварительными итогами исполнения ранее данных поручений в части наращивания рабочей мощности и привлечения дополнительного количества специалистов на объект. Вице-губернатор Василий Осипов проинформировал о готовности семи субподрядных организаций провести переговоры с застройщиком в самое ближайшее время. Поиск дополнительных бригад продолжается, информация о привлечении работников размещена в региональном Центре занятости населения, добавила генеральный директор подрядной организации.

В рамках совещания рассмотрели возможность привлечения на объект дополнительных рабочих, а именно стройотрядов, которые могут быть задействованы на направлениях, не требующих особой подготовки.

Михаил Ведерников рекомендовал подрядной организации рассмотреть все предложенные варианты. «Упор все-таки надо делать на субподрядчиков с квалифицированными работниками, с пониманием объемов и задач на объекте», — резюмировал губернатор и особо подчеркнул важность своевременной оплаты труда. К следующему совещанию глава региона поручил предоставить информацию о готовности ввода на объект бригад субподрядных организаций с подробным планом предполагаемых работ.