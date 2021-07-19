Общество

Оборудование для реабилитации после COVID-19 появилось в санатории «Хилово»

Облсовпроф закупил дорогостоящее оборудование в санаторий «Хилово» для реабилитации после COVID-19. Об этом председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Теперь в санатории "Хилово" есть возможность проходить озонотерапию, использовать кислородные капсулы и барокамеры. Мы ездили на специальные выставки, все уточняли и тщательно выбирали оборудование - та же кислородная капсула стоит более 2 миллионов рублей. Мы понимали, что должны работать на опережение, чтобы к нам приезжали посетители», - рассказал Игорь Иванов.

Он отметил, что благодаря оптимизации профсоюзы смогли не только приобрести дорогостоящее медицинское оборудование для санатория, но и погасить порядка 60 миллионов кредиторской задолженности.

«Сегодня наши санатории загружены, с учетом ограничительных мер, на 100%. В том числе и проблемный санаторий "Голубые озера" - там отдыхают около 500 человек. Мы будем стараться поддерживать такую же загруженность объектов», - подчеркнул Игорь Иванов.

Председатель облсовпрофа поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова за недавно внесенные изменения в указ и добавил, что они были необходимы в сложившейся ситуации.

«Мы неоднократно разговаривали с администрацией о необходимости их введения. Сегодня благодаря этим изменениям туриндустрия наконец-то выдохнула, ведь когда послаблений не было, народ начал уходить к частникам, на частные квартиры. Мы понимали, что проседаем в сезон, когда необходимо зарабатывать. Но сейчас нужные оперативные решения уже приняты, и мы можем спокойно работать», - добавил Игорь Иванов.