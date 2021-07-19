Общество

Александр Борисов: Волонтеры Псковской области показывают прекрасный пример того, как можно и нужно помогать людям

Волонтеры Псковской области показывают прекрасный пример того, как можно и нужно помогать людям. Такое мнение высказал руководитель Центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Борисов, комментируя деятельность добровольцев. Напомним, во вторник, 20 июля, в Пскове прошло заседание единого волонтерского штаба Псковской области.

«Каждый привел примеры того, как нужно консолидировать усилия, чтобы всем вместе, одной могучей силой, стать крепкой опорой тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Это Волонтерский центр партии, добровольцы проекта МыВместе, волонтеры-медики, Волонтеры Победы, Фонд Русь, Молодая Гвардия Единой России, волонтеры Союза пенсионеров России и Фонда Земляки», - отметил Александр Борисов.

По его словам, члены «Единой России» есть во всех этих организациях и структурах.

«С нами Михаил Юрьевич Ведерников, мы выдвинули самую сильную команду кандидатов-волонтеров. Должен отметить, это было условие, на котором настаивал Андрей Анатольевич Турчак. Команда кандидатов 21 года – это команда волонтеров, преданных региону и землякам.

Сегодня на круглом столе волонтеров, в едином волонтерском штабе своим опытом делились волонтеры «Союза Пенсионеров России» Псковской области и Светлана Андреевна Мельничук – человек активный, она является прекрасным примером для нашей партийной молодежи.

Как сказал мой однопартиец Александр Николаевич Козловский, который, кроме всего прочего, является руководителем Волонтерского центра партии, активным волонтером и меценатом – волонтерство с нашей партией навсегда – «Единая Россия» работает ради благополучия людей и сильной России», - заключил Александр Борисов.