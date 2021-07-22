Общество

Стало известно о планах по индексации пенсий работающим россиянам

Главам Минтруда, Минфина и Минэкономразвития России Антону Котякову, Антону Силуанову и Максиму Решетникову дано поручение проработать вопрос о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

РТК - координационный орган при правительстве РФ. В его состав входят общероссийские объединения профсоюзов, работодателей и правительства РФ.

«Котякову, Силуанову и Решетникову дано поручение проработать данный вопрос по индексации пенсий для работающих пенсионеров для включения в бюджет следующего года», - сказал собеседник агентства. По его словам, министерства вместе с социальными партнерами проработают вопрос о необходимости и финансовом обеспечении индексации пенсий этой категории россиян. Собеседник добавил, что вопрос пока не решен, так как ответ не получен.

В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами, однако пока положительного решения по этому вопросу принято не было. Проработать предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам поручал правительству президент РФ Владимир Путин. Впоследствии в пресс-службе Минтруда России сообщали, что направили свои предложения по данному вопросу в кабмин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что в Кремле рассмотрят все предложенные правительством варианты индексации пенсий указанной категории граждан. Он также рассказал, что президенту страны доложено о нескольких вариантах индексации пенсий работающим пенсионерам, эксперты Кремля в контакте с кабмином продолжат работу для выработки единственного правильного варианта.