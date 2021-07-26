Общество

Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область

Дожди придут в Псковскую область с 28 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Ливневые дожди мы ожидаем 28 числа при прохождении фронта окклюзии, если говорить о погоде, то ближайшие два дня ожидаются достаточно жаркими по температуре - днем она будет достигать 30 градусов, в отдельных районах - немного выше. А 28 числа, после прохождения этого фронта, температура станет более привычной для этих дней», - рассказала Тала Нещадимова.

По ее словам, после 28 июля в Псковской области дневные температуры будут находиться в диапазоне от +20... +26 ºС, в ночное время синоптики прогнозируют в основном +10... +12 ºС.

Фронт окклюзии — атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяженной зоны облаков и осадков.

«При прохождении фронта будет образовываться кучево-дождевая облачность, возможны ливневые дожди, грозы и шквалистое усиление ветра. Ближе к этому времени синоптики будут составлять предупреждения о тех или иных неблагоприятных явлениях, но 28-го числа будет проведен некий раздел, жаркая погода все-таки останется уже позади», - отметила эксперт.

Она также добавила, что после 28 числа кратковременные дожди на территории региона будут идти около пяти дней.

«А температуры выше 30 градусов мы, вероятнее всего, уже прогнозировать не будем», - заключила Тала Нещадимова.