Ливень и шквалистый ветер: фронт окклюзии накроет Псковскую область

Дожди придут в Псковскую область с 28 июля. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
По ее словам, после 28 июля в Псковской области дневные температуры будут находиться в диапазоне от +20... +26 ºС, в ночное время синоптики прогнозируют в основном +10... +12 ºС.
Фронт окклюзии — атмосферный фронт, связанный с гребнем тепла в нижней и средней тропосфере, который обусловливает крупномасштабные восходящие движения воздуха и формирование протяженной зоны облаков и осадков.
Она также добавила, что после 28 числа кратковременные дожди на территории региона будут идти около пяти дней.
«А температуры выше 30 градусов мы, вероятнее всего, уже прогнозировать не будем», - заключила Тала Нещадимова.