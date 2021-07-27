Общество

Публичные слушания о передаче в концессию трех бань начались в Пскове

В Городском культурном центре 27 июля проходят публичные слушания по вопросу передачи в концессию муниципальных бань. На мероприятие, согласно протоколу, пришли сто человек, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Для начала следовало бы пояснить, откуда этот вопрос на повестке возник, — напомнил предысторию замглавы администрации Пскова Павел Волков. — С наступлением 2019 года, вынуждены были констатировать — хотя тренд был и раньше — что управление банным комплексом не является эффективным. Собрали статистику, за последние десять лет предприятие показывало отрицательные результаты от двух до шести миллионов рублей ежегодно. Вряд ли стоит говорить что кто-то работал неэффективно, так как за это время был не один руководитель, а показатели были отрицательными».

Он напомнил о продаже в 2015 году Гельдтовой бани и направлении вырученных средств на покрытие долгов МП «Банно-прачечный комбинат». С того момента и до сегодняшнего дня накопился долг размером 19 млн рублей.

«Если не рассматривать вопрос с концессией, можно было бы смело отправлять предприятие на процедуру банкротства, — заявил Павел Волков. — Речь идет о спасении банно-прачечного комплекса, чтобы это осталось банями и в дальнейшем. Баня на Боровой уже не функционирует».

По концессионному соглашению планируется передача трех бань: на улицах Советской, Боровой и Конной. Заместитель главы администрации города заверил, что муниципальные власти добавили в документ «значительную часть социальной нагрузки». С февраля по апрель нынешнего года предложение о взятии бань Пскова в концессию было выставлено на федеральной площадке torgi.gov.ru. За 45 дней другие потенциальные концессионеры не заявили о себе.

«Констатируем, что у нас только один желающий, — сказал Павел Волков. — Дальше слово за горожанами».