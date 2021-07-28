Общество

На оборудование для соцгородка под Псковом направят около 86 млн рублей

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по вопросам строительства социального городка в деревне Борисовичи Псковского района, чтобы проконтролировать отработку оперативных вопросов реализации проекта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники заседания рассмотрели вопросы кассового освоения, а также то, как ведется работа на отдельных участках. В настоящее время на некоторых корпусах идут монолитные работы, которые позволят после заливки перекрытий приступить к монтажу кровли.

В ходе доклада заместитель губернатора Василий Осипов отдельно остановился на разных аспектах привлечения дополнительных субподрядных организаций, которые возьмут на себя отдельные направления строительно-монтажных работ. В настоящее время достигнуты договоренности с тремя новыми субподрядными организациями для выполнения работ по слаботочным системам, монтажу систем канализации, водоснабжения отопления, а также прокладке внутренних электросетей. Часть специалистов уже вышла на площадку, остальные приступят к работам в ближайшее время. Кроме того, продолжаются переговоры с другими субподрядными организациями.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова в свою очередь отметила, что отработаны многие острые вопросы, связанные с приобретением оборудования. На эти цели планируется направить около 86 млн рублей. «Технические задания проработаны, готовится конкурсная документация. На особом контроле работа по корректировке проектной документации и подписание дополнительного соглашения с Минтруда. Отработан и вопрос со складом, где временно будет размещаться приобретенное оборудование», — сообщила она.

В рамках заседания также стало известно, что решены и вопросы возможного привлечения дополнительных специалистов, в том числе из студотрядов, которые готовы выйти на объект для выполнения работ, не требующих специализированной подготовки.

По итогам рассмотрения вопросов губернатор дал ряд поручений профильным специалистам. По его решению в начале августа будет проведено выездное совещание на объекте, чтобы проконтролировать, в том числе, и работу субподрядных организаций.

Напомним, социальный городок возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография». Проект нацелен на развитие современных форм социального обслуживания населения, создание условий для активного долголетия, а также социализацию пожилых граждан.