Общество

Редкие фотографии псковских десантников опубликовали архивисты

Редкие фотографии псковских десантников опубликовал Государственный архив Псковской области в своем сообществе «ВКонтакте».

«Сегодня в России отмечают День Воздушно-десантных войск! На улицах Пскова можно увидеть людей в голубых беретах, в тельняшках, на их автомашинах закреплены флаги. Все это привычно для горожан, ведь здесь дислоцируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная, ордена Суворова дивизия. Часто в этот день можно встретить в социальных сетях фотографии с торжеств, встреч однополчан. Мы же решили поделиться другими, не менее памятными для многих снимками», - говорится в сообществе.

На одном из снимков - торжественное прохождение подразделений псковских десантников перед отправкой в командировку.

17.04.1995. Псков. Ф/ф. 2439/21. Фотограф:А.Н. Колосов

На втором снимке - встреча родственников с десантниками, возвратившимися из командировки.

30.05.1995. Псков. Ф/ф. 2439/19. Фотограф: Г.В. Костин

«Эта часть жизни десантников и их близких реже попадает в кадр. Тем важнее и ценнее фотографии. С праздником! За ВДВ!», - отметили в Госархиве Псковской области.