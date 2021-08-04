Общество

Двор на Звездной, 11 в Пскове примет участие в программе по созданию комфортной среды

Жильцы дома №11 на улице Звездной провели собрание по вопросу участия двора в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

В собрании приняли участие представители администрации Пскова, управляющей компании, а также депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов, который в 2020 году помог провести по данному адресу ямочный ремонт.

Участники встречи рассматривали вопросы управления жилым домом. Кроме того, было принято решение об участии в программе в части ремонта дворовой территории. В ближайшее время жильцы вместе с Дмитрием Барабановым подготовят заявку и подадут ее на рассмотрение в управление городского хозяйства администрации Пскова.

Напомним, в прошлом году двор дома №11 на улице Звездной не попал в программу «Формирование комфортной городской среды». Неравнодушные жители обратились к Дмитрию Барабанову с просьбой отремонтировать дворовую территорию, где торчали корни деревьев, было разрушено асфальтовое покрытие, имелись глубокие ямы. Ситуацию усугублял сквозной проезд через двор, которым пользовались автомобилисты из соседних домов, поднимая пыль и разбивая остатки покрытия.

В итоге при поддержке депутата двор отремонтировали. Для восстановления зеленой зоны понадобилось несколько машин земли, был выполнен ямочный ремонт горячим асфальтом, установлены бетонные блоки, которые перекрыли сквозной проезд через двор. После окончания ремонтных работ жильцы устроили субботник и посадили цветы, тем самым улучшив эстетическое состояние дворовой территории.