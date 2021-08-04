Общество

12 тысяч человек устроились на работу в Псковской области с начала года

Занятость 12 тысяч человек восстановили в Псковской области, динамика работы с каждым месяцем продолжает нарастать. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда в регионе 4 августа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

«Если в мае на работу вернулись более 1,1 тысячи человек, то в июне — 1,9 тысячи человек, а в прошедшем месяце — уже почти 4 тысячи граждан. На сегодняшний день установленный план перевыполнен более чем на 24%. Уровень общей безработицы в сравнении с 2019 годом уменьшился на 0,6%», — подчеркнул губернатор и поблагодарил всех участников процесса за слаженную работу.

Эти данные, по словам Михаила Ведерникова, позволяют говорить о стабилизации ситуации на рынке труда. При этом глава региона акцентировал внимание на нескольких направлениях, по которым запланированные показатели остаются недостигнутыми.

Первое из них — субсидирование работодателей при трудоустройстве безработных граждан. Михаил Ведерников заметил, что Минтруд РФ внес изменения в соответствующие правовые акты, в частности, планируется изменить критерии безработных граждан, которые могут быть трудоустроены в рамках программы субсидирования.

«Эти изменения нужно заранее обсудить с работодателями, чтобы программа сразу заработала в полную силу», — поручил Михаил Ведерников.

Еще один вопрос — качество проработки направлений граждан на работу. Губернатор обозначил, что существует высокий уровень отказов по предложенным для жителей региона позициям. «Необходимо проанализировать причины отказа и учитывать их в дальнейшей работе», — заметил он, а также обозначил низкие показатели трудоустройства в рамках социальных контрактов.

О проведении контрольных мероприятий и выявлении незаконно работающих граждан, привлечении к ответственности работодателей рассказали представители государственной трудовой инспекции Псковской области, а также регионального управления Федеральной налоговой службы.

Руководитель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев доложил о ситуации с созданием рабочих мест и регистрации самозанятых граждан. Так, исполнение годового показателя по самозанятым в настоящий момент составляет 90% — более 3,2 тысяч человек. В июле текущего года утверждены критерии предоставления микрозаймов с льготными ставками при условии создания до конца года рабочих мест. Андрей Михеев подчеркнул, что данный инструмент поддержки уже пользуется спросом — за 2 недели подано 10 заявок.

На 70% выполнен показатель по созданию новых рабочих мест. С начала года их открыто порядка 900. Они организованы как на промышленных предприятиях, так и в сфере торговли, малого и среднего предпринимательства. Андрей Михеев акцентировал внимание, что у многих предприятий программы развития рассчитаны на длительный срок, что позволит в дальнейшем поддерживать создание рабочих мест на достойном уровне.

Во время рассмотрения вопросов повестки дня губернатор поручил участникам совещания разработать планы мероприятий по отстающим направлениям в рамках восстановления рынка труда, в которые должны войти предложения по активизации работы и сроки исполнения, чтобы на каждом совещании можно было своевременно оценить динамику достижения показателей, эффективность принимаемых мер.

Участие в заседании приняли директор департамента занятости населения и трудовой миграции Минтруда Михаил Кирсанов, вице-губернаторы, руководители профильных органов исполнительной власти и ведомств региона.