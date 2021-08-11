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Общество

Роспотребнадзор согласовал цирковое представление и концерты «Музыка на воде»

11.08.2021 13:19|ПсковКомментариев: 1

Проведение циркового представления в Пскове и концертов «Музыка на воде» согласовано с Роспотребнадзором. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

Он отметил, что цирковое представление относится к событиям культуры, точно так же, как и показы в кинотеатрах или театрах, которые продолжают работу при условии соблюдения ограничений. Александр Нестерук пояснил, что это мероприятие будет проходить на открытой площадке, а зрительские места четко зафиксированы. «Они к нам обратились, мы согласовали», - сказал руководитель управления.

Аналогичным образом были проведены концерт «Золото Вены» и лазерное шоу в Псковском кремле, где зрители занимали обозначенные места. Александр Нестерук отметил, что согласовано и проведение концертов «Музыка на воде» с участием псковского симфонического оркестра в дендропарке. Организация данного мероприятия с учетом ограничений отработана еще в прошлом году.

В ближайшее время состоится концерт с участием Ольги Кормухиной и Алексея Белова в Зеленом театре Пскова. Александр Нестерук отметил, что там зрители тоже будут четко распределены по местам.

На вопрос об отмененных летом нескольких фестивалей реконструкции Александр Нестерук сообщил, что подобные мероприятия предполагают скопление людей в одном месте, поэтому небезопасны.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус #ограничения
Источник: Псковская Лента Новостей
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