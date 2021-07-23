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Лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов выступит в Пскове

Российская певица Ольга Кормухина и гитарист, экс-солист группы «Парк Горького» Алексей Белов примут участие в концерте в Зеленом театре. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Мероприятие состоится 23 августа в 19.00. Оно пройдет в рамках празднования 77-летия образования Псковской области.

Концерт будет благотворительным, и все средства, собранные от продажи билетов, пойдут на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы».

Заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина находится на виду с 1980-х, когда она переехала из родного Горького в Москву, где сначала работала с оркестром Олега Лундстрема, затем вошла в состав группы «Рок-ателье» Криса Кельми и, наконец, начала сольную карьеру, без промедления став лауреатом национальной музыкальной премии «Овация» в категории «Лучшая рок-певица».

Выйдя замуж за гитариста «Парка Горького» Алексея Белова, певица начала активно сотрудничать с мужем: Ольга и Алексей выпустили несколько совместных альбомов, работали над музыкой к кино и выступали на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи.

Каждая песня Ольги — яркий, самобытный мини-спектакль, затрагивающий всю палитру человеческих чувств и эмоций. Она поет для всех и для каждого, отметили в ТКД.

«Я люблю удивляться и удивлять, — рассказывает артистка. — В мире так мало искреннего и настоящего, и мне хочется вернуть это людям посредством музыки».

Достигнуть цели Ольге помогают неповторимые композиции и аранжировки Алексея Белова, творчество которого давно признано и любимо во всем мире, отметили в ТКД.

Концерт Ольги Кормухиной и Алексея Белова пройдет при поддержке администрации Псковской области, организаторами мероприятия выступают региональной комитет по культуре и Театрально-концертная дирекция.

Билеты можно приобрести в кассе филармонии и онлайн.

Просмотреть инструкцию по перечислению средств на мемориал «Зарождение Знамени Победы» можно на сайте.