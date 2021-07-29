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Фестиваль «Музыка на воде» во второй раз пройдет в Пскове

Фестиваль «Музыка на воде» пройдет дендропарке у стен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря 20 и 21 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Основным и неизменным участником концертов фестиваля станет Губернаторский симфонический оркестр Псковской области под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

Фестивальную программу составят два концерта из произведений русской и западно-европейской музыки. Среди имен композиторов – Чайковский, Пуччини, Верди и другие.

Солистами концерта 20 августа станут лауреаты международных конкурсов, солисты Мариинского театра Владимир Мороз (баритон) и Екатерина Гончарова (сопрано).

Во второй день, 21 августа, солировать на концерте будут лауреат международного конкурса, солист театра «Новая Опера» Станислав Мостовой (тенор) и лауреат международных и всероссийских конкурсов, солистка Подольской филармонии Дарья Вуйчик (сопрано).

«Концерты классической музыки на открытых площадках, давно ставшие традиционными для многих европейских городов, набирают популярность и в Пскове. Буквально на днях с большим успехом и с аншлагами прошли два традиционных open air - "Лавандовая ночь" и "Золото Вены"», - отметили в ТКД.

Шаг за шагом команда Псковской филармонии в лице ее директора Елизаветы Барышниковой и художественного руководителя, главного дирижера Губернаторского симфонического оркестра Николая Хондзинского сумела не только создать устойчивый тренд на посещение концертов классической музыки, но и подготовить почву для проведения масштабных и ярких open-air фестивалей, добавили в ТКД.

Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове проходит при поддержке администрации Псковской области. Организаторами проекта выступают региональный комитет по культуре, Псковконцерт и Театрально-концертная дирекция.

Миссией фестиваля стало знакомство слушателей с музыкой барокко, европейской и русской классикой. В прошлом году фестиваль «Музыка на воде», привлек более 3000 зрителей.

«Фестивальные концерты рассчитаны на широкую аудиторию, цена на билеты чисто символическая - 200 рублей в секторе "Б", где зрители могут расположиться на принесенных с собой пледах, одеялах и складных стульях и чуть дороже в секторе "А", где зрители располагаются на пуфах», - добавили в ТКД.

Отметим, фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Мирожском дендропарке с учетом всех мер безопасности: обязательно наличие маски при себе и соблюдение дистанции не менее 1,5 метров.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии.