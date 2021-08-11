Общество

Псковский район станет пилотным муниципалитетом по программе «догазификации»

Псковский район станет пилотным муниципалитетом, где будут отработаны механизмы участия граждан в программе «догазификации». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, выездное заседание регионального штаба по газификации Псковской области под председательством заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова прошло в среду, 11 августа, в администрации Псковского района. В​ обсуждении приняли участие представители профильных региональных Комитетов, газораспределительных организаций и руководство муниципалитета.

Василий Осипов отметил, что это первое выездное совещание в рамках мониторинга мероприятий, проведенных в ходе подготовки к реализации программы по обеспечению до 2023 года в газифицированных населенных пунктах подводки газа до границ негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов.

​Накануне состоялся выезд профильного комитета в ряд населенных пунктов района с целью контроля информированности населения о возможности принять участие в программе. В частности, были совершены визиты в деревни Соловьи, Моглино, Логозовичи и Богданово. Вице-губернатор отметил, что не все граждане осведомлены о программе и поручил руководству муниципалитета и администрациям других районов в кратчайшие сроки организовать работу по адресной инвентаризации газифицированных населенных пунктов на предмет наличия негазифицированных домовладений.

Глава Псковского района Наталья Федорова сообщила, что в программу газификации муниципалитета попало более 50 населенных пунктов, работа с населением ведется поэтапно. В ближайшее время в деятельность включатся волонтеры, отметила она.

В ходе совещания были рассмотрены наиболее часто задаваемые населением вопросы по реализации программы газификации. Участники обсудили и алгоритм заполнения и подачи заявления в ресурсораспределительные организации.

По итогу было решено, что Псковский район станет пилотным муниципалитетом, где будут отработаны механизмы участия граждан в программе.