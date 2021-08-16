Общество

Виталия Козырева избрали на должность председателя Общественного совета при псковском Росреестре

Первое заседание Общественного совета в новом составе состоялось в управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Псковской области 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении.

В новый состав Общественного совета при псковском Росреестре вошли 9 человек. Это представители нотариата, региональных общественных организаций, сообщества кадастровых инженеров, юристы и представители средств массовой информации.

Перед началом заседания руководитель управления Росреестра Олеся Ребеко обратилась к участникам с приветственным словом, в котором поблагодарила членов Общественного совета за готовность к сотрудничеству и совместной работе. Она отметила основные направления деятельности регионального ведомства, предложив членам Совета принять участие в обсуждении важных инициатив Росреестра.

В ходе заседания участники мероприятия единогласно избрали председателем Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области Виталия Козырева – юриста, кадастрового инженера, директора «Многофункционального центра недвижимости» («МФЦ недвижимости»).

Участники заседания также обсудили ряд организационных вопросов деятельности Общественного совета, определили кандидатуры для участия в комиссиях, созданных при управлении, предложили темы в повестку дня следующего заседания Совета, среди них: о реализации «гаражной амнистии» в регионе, о проведении комплексных кадастровых работ в Псковской области, результаты работы по исправлению реестровых ошибок и другие.

В заключение заседания Виталий Козырев поблагодарил всех членов Общественного совета за оказанное ему доверие и пожелал плодотворной работы направленной на повышение качества услуг Росреестра.

Очередное заседание Общественного совета состоится в четвертом квартале текущего года.

Напомним, Общественный совет при управлении Росреестра по Псковской области образовали в июле 2011 года в целях привлечения общественности к созданию механизмов повышения эффективности и качества исполнения управлением полномочий в сфере деятельности, а также поддержки гражданских инициатив в данном направлении. Общественный совет призван обеспечить учет потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защищу прав и свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений, негосударственных некоммерческих организаций при осуществлении государственной политики в части, относящихся к сфере деятельности Росреестра, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Росреестра.

Члены Общественного совета принимают активное участие в коллегиальных органах и комиссиях псковского Росреестра, традиционно принимают участие в обсуждении и разработке нормативно-правовых актов, предлагают пути и способы повышения эффективности оказания государственных услуг Росреестра, являются связующим звеном между Росреестром и участниками профессионального и бизнес-сообществ.