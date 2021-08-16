Общество

В Псковской области добыли более 1000 особей дикого кабана с 1 апреля

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 16 августа, провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Она была посвящена исполнению поручений главы региона в части регулирования численности дикого кабана в связи с эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Виктор Мусатов сообщил, что в охотхозяйствах региона активно проводится работа по выполнению на территориях своих угодий установленных нормативов по количеству особей дикого кабана. Так, с 1 апреля на территории Псковской области добыто 1066 особей. Виктор Мусатов обратил внимание, что динамику удалось серьезно нарастить с середины июля, когда состоялось совещание губернатора по эпизоотии АЧС. Только за последние две недели изъято 523 кабана. Причем, основной объем добычи приходится на охотхозяйства, где была превышена плотность популяции. Кроме того, наибольшее внимание уделяется районам с неблагоприятной эпизоотической обстановкой.

Озвучивая промежуточные итоги регулирования популяции, Виктор Мусатов отметил, что если в апреле текущего года плотность дикого кабана в регионе составляла 0,47 особей на 1 тыс. га, то в настоящее время в среднем по области она снижена до 0,27 на 1 тыс. га. В трех муниципальных образованиях, где ранее была превышена плотность, уже достигли целевых показателей. Это Струго-Красненский, Себежский и Пустошкинский районы.

Председатель комитета подчеркнул, что в ряде хозяйств мероприятия по добыче дикого кабана выполнены в полном объеме. Среди отстающих — охотпользователи, где изъятие на уровне 20%.

Глава региона поинтересовался возможными причинами, почему работа там не ведется должным образом. Виктор Мусатов отметил, что охотпользователи это объясняют миграцией диких животных. Тем не менее, специалисты комитета держат вопрос изъятия на ежедневном контроле.

Глава региона попросил дать оценку, успеет ли регион в установленный Минсельхозом срок, провести полный комплекс мероприятий по регулированию численности дикого кабана, а также прийти к целевому критерию плотности (0,25 на 1 тыс. га). Виктор Мусатов отметил, что общерегиональный показатель будет достигнут уже в самое ближайшее время. «В части достижения этого норматива по всем административным районам — задача сложная. Но, учитывая сложную эпизоотическую ситуацию в области, то задачу будем выполнять», — заверил Виктор Мусатов.

Глава региона поручил руководству профильного комитета не снижать уровень контроля за деятельностью охотпользователей. По решению губернатора, в конце августа будет проведено совещание совместно с руководством охотничьих хозяйств, чтобы подвести итоги и наметить планы дальнейшей работы.

Напомним, в рамках действия эпизоотической обстановки АЧС на территории Псковской области предпринят целый комплекс мер по контролю и предотвращению распространения заболеваемости в дикой природе. Одно из ключевых направлений — регулирование численности особей путем их добычи. В настоящее время разрешена охота на кабана с подхода, а также с использованием тепловизоров и других специализированных устройств.