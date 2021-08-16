Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
памятка - собираем ребенка в школу
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
рассчитайся по порядку!
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
от Парома до Ивана
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 16.08.2021 07:003 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась менее чем на 5% 16.08.2021 16:420 В Псковской области добыли более 1000 особей дикого кабана с 1 апреля 16.08.2021 16:210 Зараженные африканской чумой трупы свиней нашли в лесу Псковского района 16.08.2021 15:420 Псковичи смогут экономить семейный бюджет с новым тарифом от МегаФона 16.08.2021 15:390 «Утконос ОНЛАЙН» рассказал об условиях работы сотрудников складов 16.08.2021 15:120 250 деревьев высадили в Невельском районе в рамках акции «Зеленая область»
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021 20:4013 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 13.08.2021 23:107 ФОТОФАКТ: Водитель влетел в «кольцо» у «Акваполиса» в Пскове 14.08.2021 15:179 Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области 15.08.2021 17:558 Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Псковской области добыли более 1000 особей дикого кабана с 1 апреля

16.08.2021 16:42|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 16 августа, провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Она была посвящена исполнению поручений главы региона в части регулирования численности дикого кабана в связи с эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней (АЧС), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Виктор Мусатов сообщил, что в охотхозяйствах региона активно проводится работа по выполнению на территориях своих угодий установленных нормативов по количеству особей дикого кабана. Так, с 1 апреля на территории Псковской области добыто 1066 особей. Виктор Мусатов обратил внимание, что динамику удалось серьезно нарастить с середины июля, когда состоялось совещание губернатора по эпизоотии АЧС. Только за последние две недели изъято 523 кабана. Причем, основной объем добычи приходится на охотхозяйства, где была превышена плотность популяции. Кроме того, наибольшее внимание уделяется районам с неблагоприятной эпизоотической обстановкой.

Озвучивая промежуточные итоги регулирования популяции, Виктор Мусатов отметил, что если в апреле текущего года плотность дикого кабана в регионе составляла 0,47 особей на 1 тыс. га, то в настоящее время в среднем по области она снижена до 0,27 на 1 тыс. га. В трех муниципальных образованиях, где ранее была превышена плотность, уже достигли целевых показателей. Это Струго-Красненский, Себежский и Пустошкинский районы.

Председатель комитета подчеркнул, что в ряде хозяйств мероприятия по добыче дикого кабана выполнены в полном объеме. Среди отстающих — охотпользователи, где изъятие на уровне 20%.

Глава региона поинтересовался возможными причинами, почему работа там не ведется должным образом. Виктор Мусатов отметил, что охотпользователи это объясняют миграцией диких животных. Тем не менее, специалисты комитета держат вопрос изъятия на ежедневном контроле.

Глава региона попросил дать оценку, успеет ли регион в установленный Минсельхозом срок, провести полный комплекс мероприятий по регулированию численности дикого кабана, а также прийти к целевому критерию плотности (0,25 на 1 тыс. га). Виктор Мусатов отметил, что общерегиональный показатель будет достигнут уже в самое ближайшее время. «В части достижения этого норматива по всем административным районам — задача сложная. Но, учитывая сложную эпизоотическую ситуацию в области, то задачу будем выполнять», — заверил Виктор Мусатов.

Глава региона поручил руководству профильного комитета не снижать уровень контроля за деятельностью охотпользователей. По решению губернатора, в конце августа будет проведено совещание совместно с руководством охотничьих хозяйств, чтобы подвести итоги и наметить планы дальнейшей работы.

Напомним, в рамках действия эпизоотической обстановки АЧС на территории Псковской области предпринят целый комплекс мер по контролю и предотвращению распространения заболеваемости в дикой природе. Одно из ключевых направлений — регулирование численности особей путем их добычи. В настоящее время разрешена охота на кабана с подхода, а также с использованием тепловизоров и других специализированных устройств.

Теги: #губернатор #АЧС #кабан
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?
В опросе приняло участие 269 человек
16.08.2021, 16:520 Великолучанин ударил знакомого ножом за унижение пощечиной и отправился в колонию 16.08.2021, 16:420 В Псковской области добыли более 1000 особей дикого кабана с 1 апреля 16.08.2021, 16:210 Зараженные африканской чумой трупы свиней нашли в лесу Псковского района 16.08.2021, 16:031 Жеребьевку мест партий в бюллетене на выборах в Госдуму провели в ЦИКе
16.08.2021, 15:550 Снижение цен на «борщевой набор» обсуждают в Пскове 16.08.2021, 15:420 Псковичи смогут экономить семейный бюджет с новым тарифом от МегаФона 16.08.2021, 15:350 Островская деревня Татищево: страницы истории 16.08.2021, 15:281 Реплика Донецкого: После потопа, или «Скобарикус вульгарис»
16.08.2021, 15:120 250 деревьев высадили в Невельском районе в рамках акции «Зеленая область» 16.08.2021, 15:090 Псковичи смогут проститься с радиоведущим Андреем Христофоровым 18 августа 16.08.2021, 15:040 Нетрезвый водитель пострадал в ДТП в Дедовичах 16.08.2021, 15:000 «Постскриптум»: Кандидаты на низком старте и снятие Шлосберга с выборов в Госдуму. ВИДЕО
16.08.2021, 14:480 Забивший до смерти сожительницу в Плюсском районе дачник предстанет перед судом 16.08.2021, 14:310 Псковичам посоветовали не покупать недозревшие томаты 16.08.2021, 14:124 Отменен конкурс по выбору подрядчика для строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода Пскова 16.08.2021, 14:054 Зоозащитники выехали на Запсковье после новости о стае бездомных собак
16.08.2021, 13:506 Псков занимает 81 место в России по вводу жилья 16.08.2021, 13:400 Россия увеличит число авиарейсов на курорты Египта 16.08.2021, 13:280 В Печорах петербуржца приговорили к штрафу за уклонение от уплаты таможенных платежей 16.08.2021, 13:094 В Великих Луках нашлась пропавшая девушка в платье с принтом «Микки Маус»
16.08.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 16.08.2021, 13:000 Виталия Козырева избрали на должность председателя Общественного совета при псковском Росреестре 16.08.2021, 12:530 Синоптик объяснил, почему Псковскую область накрыли дожди 16.08.2021, 12:454 Власти Пскова заказали проект временного моста на время ремонта Ольгинского
16.08.2021, 12:291 Акция «Помоги пойти учиться!» стартовала в Псковской области 16.08.2021, 12:170 МегаФон предлагает к просмотру сериал с участием Брюса Уиллиса и Азамата Мусагалиева 16.08.2021, 11:594 Стаю бродячих собак просят отловить на Запсковье 16.08.2021, 11:470 Организаторы озвучили новую дату проведения фольклорного фестиваля в Усвятском районе
16.08.2021, 11:364 Коронавирус унес жизни еще пяти человек в Псковской области 16.08.2021, 11:250 «Постскриптум»: Кандидаты на низком старте и снятие Шлосберга с выборов в Госдуму 16.08.2021, 11:130 Псковичка завоевала медаль на первенстве мира по стрельбе из лука 16.08.2021, 11:063 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения
16.08.2021, 11:000 Псковских детей приглашают на мастер-класс по созданию 3D-героя в игре «Майнкрафт» 16.08.2021, 10:350 Люди и металл 16.08.2021, 10:320 Жителя Пыталовского района осудили за публичное оскорбление участкового 16.08.2021, 10:251 За неделю в Псковской области выявили 65 пьяных водителей
16.08.2021, 10:160 Организаторов незаконной миграции задержали в Псковской области 16.08.2021, 10:150 В ГИБДД Пскова не подтвердили наезд на пешехода на парковке у «Империала» 16.08.2021, 10:060 Президент Эстонии заявила о готовности баллотироваться на второй срок 16.08.2021, 09:520 Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках
16.08.2021, 09:450 Лампочка в подъезде, плитка в подвале – как формируются ОДН за электричество 16.08.2021, 09:420 Артиллерийские снаряды обнаружили в Псковском и Печорском районах 16.08.2021, 09:311 Россияне перечислили причины отказа от вакцинации 16.08.2021, 09:180 Центробанк ожидает повышение ставок по кредитам во втором полугодии
16.08.2021, 09:070 В Ленобласти дело об убийстве возбудили после обнаружения двух сожженных тел 16.08.2021, 08:520 Врач назвал восемь простых способов снизить давление 16.08.2021, 08:330 Более 60 стран призвали обеспечить безопасный выезд иностранцев из Афганистана 16.08.2021, 08:154 Новый материал для масок уничтожает COVID-19 за секунды
16.08.2021, 08:000 Дождливые будни прогнозируют синоптики на Северо-Западе России 16.08.2021, 07:459 185 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса 16.08.2021, 07:303 Госавтоинспекция стала использовать дроны для выявления нарушений ПДД 16.08.2021, 07:150 В России могут начать продавать авиабилеты за 1 рубль
16.08.2021, 07:003 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области снизилась менее чем на 5% 15.08.2021, 23:230 Единый стандарт зарядки смартфонов планируют создать к осени 15.08.2021, 23:052 Мишень из резины в виде волка украли на соревнованиях под Псковом 15.08.2021, 22:512 Бригада рабочих завершила реставрационные работы в храме XV века в деревне Мелетово
15.08.2021, 22:054 Клуб на колесах проехал с концертами по деревням Стругокрасненского района 15.08.2021, 21:440 Заканчивается сбор пожертвований на монумент «Зарождение Знамени Победы» в поселке Идрица 15.08.2021, 21:340 Псковичам советуют в ночное время иметь при себе предметы со световозвращающими элементами 15.08.2021, 21:062 В России планируют возвести наемные дома для тех, кто не может взять ипотеку
15.08.2021, 20:4013 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 15.08.2021, 20:140 Автомобиль «Лада» в Великих Луках въехал в дерево после столкновения с «Тойотой» 15.08.2021, 19:570 Угрожавшая спрыгнуть с балкона великолучанка лечилась в психиатрической больнице 15.08.2021, 19:350 Ученые перечислили симптомы одного из самых смертоносных видов рака
15.08.2021, 19:130 Останки сорока шести воинов Великой Отечественной войны захоронили в Усвятском районе 15.08.2021, 18:481 Великолучанин тренируется в США под руководством известного в мире боксера 15.08.2021, 18:294 Экономист предложил отменить копейки и округлить цены 15.08.2021, 17:558 Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города
15.08.2021, 17:350 Вылет самолета из Минеральных Вод в Псков задержали почти на 40 часов 15.08.2021, 17:170 До 25 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 16 августа 15.08.2021, 16:540 Творческий вечер пройдет в Пскове в честь юбилея писателя Игоря Смолькина 15.08.2021, 16:300 Врач рассказал о длительности постковидного синдрома у пациентов
15.08.2021, 16:074 Подъезд дома на Рижском проспекте в Пскове затопило из-за сильного дождя. ВИДЕО 15.08.2021, 15:500 Псковский центр помощи аистам принял птиц из Новгородской области 15.08.2021, 15:230 Полиция продолжает искать пропавшую в 2017 году псковичку 15.08.2021, 15:010 Американские ученые опровергли один из самых популярных мифов о похудении
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.