Общество

Эскизы благоустройства трех общественных территорий одобрили в Псковском районе

Состоялось заседание рабочей группы, на котором одобрили эскизные проекты благоустройства общественных территорий в трех сельских поселениях Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Напомним, что с 26 апреля по 30 мая жители района имели возможность выбрать территории для благоустройства в 2022 году. Победителями конкурсного отбора тогда стали территория вдоль улицы Никольской (деревня Родина), прилегающая территория к памятнику 6-й роте в Черехе и общественная территория на улице Октябрьской в Тямше.

К работе над эскизными проектами привлекли специалистов в области проектной деятельности, работников администраций сельских поселений, кроме того, представить свои предложения в данные проекты могли все желающие.

Рабочая группа обсудила представленные материалы, одобрила эскизы и передала их в профильный комитет районной администрации для подготовки предварительных расчетов на их реализацию.