Общество

Более 40 единиц вооружения и техники подготовили к десантированию в Псковской дивизии

В рамках плановых занятий по воздушно-десантной подготовке, парашютно-десантные подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения зашвартовали и подготовили к десантированию более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ). Об этом сообщили в группе информационного обеспечения Воздушно-десантных войск минобороны РФ.

Контрольное занятие по подготовке ВВСТ к десантированию парашютным способом прошло под руководством заместителя командира Псковского гвардейского соединения ВДВ – начальника воздушно-десантной службы гвардии полковника Романа Самохина.

«В ходе выполнения норматива подразделения отработали вопросы перевода парашютно-бесплатформенных систем ПБС-915 и ПБС-925 из походного положения в положение для десантирования, – рассказал гвардии полковник Роман Самохин. – Также мы отработали норматив по загрузке ВВСТ в самолет Ил-76. Под грамотным руководством командиров подразделений личный состав расчетов показал отличные результаты. Норматив был выполнен менее чем за один час, что является отличным показателем», – подчеркнул заместитель командира соединения.

Занятия по швартовке техники и подготовке ее к десантированию проводятся в соединении постоянно, что позволяет до автоматизма отработать навыки и порядок действий экипажей боевых машин и расчетов.

Всего в ходе занятия было зашвартовано и подготовлено к десантированию более 40 единиц ВВСТ, среди которых боевые машины десанта БМД-2К-АУ, 120-мм самоходно-артиллерийские установки 2С9 «Нона-С» и бронетранспортеры десантные БТР-Д.