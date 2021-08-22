Общество

Псковский губернатор поделился секретом очередного кулинарного шедевра

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поделился со своими инстаграм-подписчиками секретом очередного кулинарного шедевра. Сегодня в его меню - карпаччо из брокколи и говяжьи котлеты с полентой.

«Полента делается из кукурузной муки и традиционно подается холодной (как альтернатива хлебу), но если в процессе приготовления добавить сливки и сливочное масло, то получается очень похоже на картофельное пюре, насыщенное и ароматное», - рассказал Михаил Ведерников.

Также глава региона пожелал всем хорошего воскресенья и провести его с родными и любимыми людьми.