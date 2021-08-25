Общество

Психолог рассказала, куда псковички могут обратиться за помощью при домашнем насилии

Куда жительницы Псковской области могут обратиться за помощью при домашнем насилии, в общественном пресс-центре ПЛН рассказала заведующая отделением социально-психологической помощи областного центра семьи Татьяна Карпенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Часто физическому насилию предшествует психологическое и экономическое, когда партнер ведет полный контроль финансовых расходов женщины. Ситуации насилия в зависимых отношениях ухудшаются постепенно, но в считающихся благополучными семьях. Такие ситуации часто замалчиваются, и в полицию пострадавшие не обращаются. Часто женщина чувствует себя одинокой в беде, ощущает беспомощность и бессилие, не зная, куда обратиться», - рассказала Татьяна Карпенко.

Психолог пояснила, что еще на начальном этапе отношений, когда появляются только первые признаки нездоровых отношений, женщина сразу должна дать себе ответ на вопрос о том, насколько ей комфортно находиться в таких отношениях.

«Психологи центра семьи помогают заранее спланировать программу по выходу из отношений с агрессором, оказывают психологическую поддержку и проводят юридические консультации. Кроме того, в Псковской области есть 2 приюта, где у женщин есть возможность временно проживать после ухода от партнера. Это независимый социальный женский центр и приют для женщин с детьми в Псковской деревне-SOS», - отметила Татьяна Карпенко.

Психолог призвала жительниц региона обратить внимание на поведение своего партнера и вовремя увидеть признаки агрессивного поведения:

смены настроения, которые сопровождаются вспышками гнева и агрессии;

проявление жестокости к животным и детям;

стремление ограничить круг общения супруги;

полный контроль денежных средств;

принуждение к действиям, которые супруга не одобряет;

насмешки и издевки в присутствии других людей;

контроль переписок, личной жизни и знакомств.

«Все эти проявления нельзя оставлять без внимания!» - акцентировала психолог.

Все жертвы домашнего насилия могут получить бесплатную помощь независимом женском центре и в центре семьи. Для этого нужно обратиться в отделение социально-психологической помощи в областной центр семьи по телефону (8112)754715.