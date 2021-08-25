Психолог рассказала, куда псковички могут обратиться за помощью при домашнем насилии

Куда жительницы Псковской области могут обратиться за помощью при домашнем насилии, в общественном пресс-центре ПЛН рассказала заведующая отделением социально-психологической помощи областного центра семьи Татьяна Карпенко, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Психолог пояснила, что еще на начальном этапе отношений, когда появляются только первые признаки нездоровых отношений, женщина сразу должна дать себе ответ на вопрос о том, насколько ей комфортно находиться в таких отношениях.
«Психологи центра семьи помогают заранее спланировать программу по выходу из отношений с агрессором, оказывают психологическую поддержку и проводят юридические консультации. Кроме того, в Псковской области есть 2 приюта, где у женщин есть возможность временно проживать после ухода от партнера. Это независимый социальный женский центр и приют для женщин с детьми в Псковской деревне-SOS», - отметила Татьяна Карпенко.
Психолог призвала жительниц региона обратить внимание на поведение своего партнера и вовремя увидеть признаки агрессивного поведения:
«Все эти проявления нельзя оставлять без внимания!» - акцентировала психолог.
Все жертвы домашнего насилия могут получить бесплатную помощь независимом женском центре и в центре семьи. Для этого нужно обратиться в отделение социально-психологической помощи в областной центр семьи по телефону (8112)754715.