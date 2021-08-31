Общество

Челлендж «Поделись своим знанием» пройдет в российских школах в начале сентября

Более 5 тысяч лекторов, наставников и просветителей проведут уроки в российских школах с 1 по 3 сентября. Просветительский челлендж «Поделись своим знанием» охватит всю Россию в рамках II просветительского марафона «Новое Знание». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Просветительский челлендж «Поделись своим знанием» организован Российским обществом «Знание». Он охватит тысячи российских школ как в городах-миллионниках, так и в самых удаленных уголках страны. В роли лекторов выступят известные ученые, министры, губернаторы, предприниматели, сотрудники компаний и общественных организаций, которые добились успехов в жизни и теперь вернутся в школу, чтобы поделиться своим знанием уже с новым поколением.

В частности, уроки в школах проведут первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Гуров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова, генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, ректор «Высшей школы экономики» Никита Анисимов, руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

«Знание становится живым, когда оно открыто, доступно и передается от человека другим людям, от поколения к поколению. Поэтому хотелось бы, чтобы все люди — носители уникальных, достоверных и востребованных знаний, которых очень много в нашей стране, — не остались в стороне от этой полезной инициативы», — подчеркнул генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Челлендж «Поделись своим знанием» станет частью II федерального просветительского марафона «Новое Знание». На уроках школьники смогут обсудить с лекторами широкий круг вопросов, например: какой будет Россия через 50 лет? Как будет выглядеть транспорт будущего? В какой сфере можно открыть свой бизнес в 14 лет?

Уроки пройдут в формате живого диалога, у школьников будет возможность задать вопросы представителям министерства культуры РФ, министерства просвещения РФ, министерства спорта РФ, Госкорпорации «Росатом», ОАО «РЖД», холдинга «Газпром-медиа», фонда Росконгресс, Сбербанка, Почта Банка, Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», общественной организации «Деловая Россия», корпуса профессоров РАН, Российского Красного Креста, MAXIMUM Education, РАЭК. Уроки в школах проведут эксперты «Высшей школы экономики» и Санкт-Петербургского государственного университета, участники конкурсов «Большая перемена» и «Твой Ход», а также сотрудники многих других компаний и организаций, которые стали партнерами проекта «Поделись своим знанием».

В роли лекторов и наставников также выступят победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Они расскажут свои истории успеха и проведут мастер-классы по проектам, которые развивают в клубе лидеров России «Эльбрус».

«Все наши лекторы и просветители — это профессионалы, которые достигли серьезных успехов в своих сферах. Общение с ними на таких уроках — это важный шаг в будущее для молодого поколения. Это возможность увидеть ориентиры и поставить себе конкретные задачи, чтобы научиться побеждать, начиная со школьной скамьи», — отметил Максим Древаль.