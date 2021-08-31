Общество

В День знаний в школах Пскова прошли торжественные линейки

Торжественные линейки прошли в школах Пскова в День знаний, 1 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Поздравить учеников с началом учебного года в Естественно-математический лицей пришел и. п. главы администрации города Борис Елкин.

«Хочу поздравить вас с этим замечательным днем, это вступление в новую жизнь, это новые свершения, новые вызовы», - сказал Борис Елкин и отметил, что помнит свое 1 сентября и слезы радости мамы.

«Уважаемые родители, хочу вам пожелать здоровья в такое непростое время и терпения», - обратился он к родителям и попросил их помогать детям в учебе.

Также школьников поздравила депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная, она побывала на торжественной линейке в школе №20. «1 сентября — это праздник, который касается каждой семьи, - сказала депутат. - Это праздник, который с волнением воспринимается как родителями, так и детьми». Она поздравила с 1 сентября школьников, особенно первоклассников и выпускников, которым за этот год нужно определиться с будущей профессией. Кроме того, Галина Неваленная отметила самоотверженный труд учителей и пожелала терпения родителям.