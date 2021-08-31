Общество

Борис Елкин призвал строителей школы на улице Юбилейной соблюдать закон о тишине

Ход строительства школы на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове проконтролировал исполняющий полномочия главы городской администрации Борис Елкин. Строят объект в рамках нацпроекта «Образование». Срок завершения работ по контракту — декабрь 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации.

Борис Елкин отметил высокие темпы строительства школы, закладной камень был установлен 5 июля, а сейчас уже завершаются работы по монтажу первого этажа. До конца года планируют закончить возведение основных конструкций здания, а также установить окна.

В рамках выезда Борис Елкин также уделил внимание вопросу чистоты на улице Юбилейной. Большое количество обращений поступает в связи с некачественной помывкой колес строительной техники и выносом грязи со строительной площадки на улицу Юбилейную, отметили в администрации.

Также глава администрации Пскова обратил внимание подрядчика на необходимость соблюдения закона о тишине.

Еще одним объектом стала строительная площадка детского сада на 120 мест. Строительство началось в этом году в рамках национального проекта «Демография».

Работы ведут в соответствии с графиком, в настоящее время подрядчик занимается отделкой помещений и благоустраивает территорию. Окончание строительства намечено на декабрь 2021 года.