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Общество

Псковичам рассказали о преимуществах проведения комплексных кадастровых работ

06.09.2021 20:30|ПсковКомментариев: 0

О преимуществах проведения комплексных кадастровых работ псковичам рассказали сотрудники Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росреестра.

С конца марта 2021 года граждане и юридические лица, являющиеся правообладателями объектов недвижимости, в том числе участники садовых товариществ и гаражных кооперативов могут самостоятельно инициировать проведение комплексных кадастровых работ. Ранее комплексные подобные работы могли заказывать и проводить только муниципалитеты и органы государственной власти.

Сейчас появилась возможность за счет внебюджетных средств уточнить местоположения границ объектов недвижимости, как земельных участков, так и расположенных на них зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Образовать земельные участки, на которых расположены объекты капитального строительства, земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, набережными, скверами и другими объектами; исправить реестровые ошибки в сведениях Единого государственного реестра.

Главными преимуществами проведения комплексных кадастровых работ являются, во-первых, их низкая стоимость. Обычные кадастровые работы обходятся в среднем в 8-9 тысяч рублей за каждый объект, а комплексные - в районе 600-700 рублей. Во-вторых, в ходе проведения данных работ осуществляется исправление реестровых ошибок по местоположению границ земельных участков и объектов капитального строительства. Не нужно обращаться к кадастровому инженеру или в суд для ее исправления. В-третьих, снижается вероятность возникновения новых ошибок, так как одновременно уточняются границы группы земельных участков. В-четвертых, сокращается количество земельных споров. В-пятых, не нужно будет каждому обращаться в Росреестр с заявлением о внесении сведений об объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.

Последовательность действия при принятии решения о проведении комплексных кадастровых работ следующая: сначала нужно уточнить у органа местного самоуправления (администрации района, городского округа) не планируется ли выполнение комплексных кадастровых работ на этой территории за счет бюджетных средств.

Если не планируется, то нужно провести общее собрание, на котором решить вопрос финансирования. В настоящее время общие собрания можно проводить в заочной форме. Далее необходимо заключить договор подряда на выполнение указанных работ с кадастровым инженером.

В результате выполнения комплексных кадастровых работ инженер подготовит карту-план территории, содержащую необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения о земельных участках, зданиях, сооружениях, об объектах незавершенного строительства, расположенных в границах территории выполнения кадастровых работ, и представляет его заказчикам для рассмотрения. Заказчики направляют документ в администрацию района, городского округа для дальнейшей передачи в согласительную комиссию. После рассмотрения в согласительной комиссии и согласования границ участков карта-план утверждается администрацией и направляется в Росреестр.

После внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений из карты-плана территории Росреестр уведомляет представителя заказчиков и кадастрового инженера о результатах рассмотрения карты-плана, в том числе об объектах недвижимости, поставленных на кадастровый учет.

Заместитель руководителя управления Росреестра Анна Иванова пояснила, что комплексные кадастровые работы позволят сэкономить деньги правообладателям недвижимости и свести к минимуму возникновения земельных споров и риски сделок на рынке недвижимости.

Теги: #Росреестр #недвижимость #земля
Источник: Псковская Лента Новостей
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