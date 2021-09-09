Общество

Врач назвала наиболее полезные способы приготовления мяса

Говядину, свинину, баранину, бедра и голени курицы, а также другие виды мяса, которым белок миоглобин придает красноватый оттенок, некоторые люди исключают из своего рациона. Злоупотреблять так называемым красным мясом нельзя, но и полностью от него отказываться тоже не стоит. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-диетолога, кардиолога Асият Хачирову.

«Есть люди, которые не едят красное мясо вообще. Хотя красное мясо должно быть в нашем рационе, потому что оно содержит гемовое железо, которое очень хорошо усваивается и поддерживает гемоглобин в нашей крови. Но с ним коррелируют большие риски развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому его рекомендовано есть не чаще двух-трех раз в неделю», – сказала врач-диетолог.

Она объяснила, как правильно готовить мясо, чтобы оно было максимально полезным для здоровья.

«Самые здоровые, диетические методы приготовления – это тушение, варка и гриль. Главное, следить, чтобы не было черной корочки, которая возникает при пригорании. Сейчас продаются электрогрили – это как сухая сковородка, там получается правильное мясо», – отметила Асият Хачирова.

Жарить мясо на открытом огне в мангале намного лучше, чем на сковородке, политой маслом, продолжила она. Однако не каждый маринад годится для использования при приготовлении подобных блюд.

«Открытый огонь – это лучше в разы, чем жаренье на масле. Главное, использовать правильный маринад, чтобы в нем не было майонеза. Несколько раз в неделю есть такое мясо, может быть, не стоит, но раз в неделю в небольшом количестве себя побаловать можно», – считает Асият Хачирова.

Существует представление, что одни виды мяса полезнее есть летом, а другие – зимой. Но врач-диетолог не согласна с таким делением. По ее словам, нет оснований считать какое-то мясо «летним», а какое-то – «зимним», при выборе продукта нужно ориентироваться не на времена года, а на собственные привычки и предпочтения.