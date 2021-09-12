Общество

Мисс Псков 2020 приняла участие в титульной фотосессии

Мисс Псков 2020 Юлия Яковлева приняла участие в титульной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: @oleggolikov (Олег Голиков)

Во время фотографирования Юлия сменила несколько нарядов и фотостудий, где появилась в разных образах - как в главной короне города, так и без нее. Организаторы конкурса «Мисс Псков» отметили, что фото получились живыми и естественными. «Предлагаем вам познакомиться с новыми фотокарточками первой красавицы Пскова!» - добавили они.

Макияж и укладку модели сделала Марина Тращенкова (@trashchenkovamarina).

Внимание жительниц города Пскова обратили на то, что завершается регистрация на кастинг нового сезона конкурса «Мисс Псков». Подробности можно узнать по ссылке: https://vk.com/misspskov2017?w=wall-139803603_5349/all.

Предварительная регистрация проходит в личных сообщениях в группе «Мисс Псков конкурса Мисс Россия» или по телефону: 8-911-350-19-14.