Общество

Публичные слушания по вопросу планировки микрорайона на Запсковье пройдут 19 октября

Псковичей приглашают на публичные слушания по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории микрорайона в пределах улиц Технической, Александра Алехина, Леона Поземского и границы муниципального образования «Город Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Слушания состоятся в зале заседаний Псковской городской Думы во вторник, 19 октября. Соответствующее постановление подписала Глава Пскова Елена Полонская. Мероприятие начнется в 18.00.

Чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарно-противоэпидемических требований, участникам публичных слушаний, желающим присутствовать на них очно, рекомендуется заблаговременно, до 15.00 18 октября, сообщить об этом в оргкомитет по проведению публичных слушаний по телефонам 66-71-04 или 66-40-25.

С документами, относящимися к теме публичных слушаний, можно ознакомиться на официальном сайте города Пскова, а также в управлении по градостроительной деятельности администрации Пскова.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний можно направить в срок до 19 октября включительно по адресу: Псков, улица Некрасова, 14, по электронной почте doc1@duma.pskov.ru или по факсу 66-08-25.