Общество

«Голливуд» планируют воссоздать в Пушкинских Горах

Инсталляцию на въезде в поселок Пушкинские Горы планируют восстановить. Об этом сообщает администрация Пушкиногорского района со ссылкой на слова помощника первого заместителя председателя Совета Федерации Армена Мнацаканяна.

«Голливудом», иронизируя над внешним сходством инсталляций, называли местные жители надпись на въезде в поселок. Въездного знака нет уже более 20 лет. «Молодежь его и не помнит, а люди постарше с большой теплотой отнеслись к идее восстановить "Голливуд" на повороте с Новоржевской трассы в поселок», - отметили в администрации.

Фото: администрация Пушкиногорского района.

«Есть уже эскизный проект, на днях с главой района Александром Барановым ориентировались на местности: прикидывали, как можно расположить знак. Знак будет обязательно, но не завтра. Даже на такое, казалось бы, небольшое дело, нужно время и средства. Ни копейки денег из муниципального бюджета потрачено не будет. Ищем варианты, прикидываем участие в программах. Если мы начали благоустраивать поселок, то и на въезд надо обратить внимание. Ежегодно в Пушкинских Горах бывают тысячи гостей. Внешнее впечатление тоже играет роль», - сказал Армен Мнацаканян.