Общество

Эксперт объяснил, когда могут потребовать отдать снятые в банкомате деньги

Банки не требуют у граждан возврата денег, снятых со счетов или вкладов, но этим занимается Агентство по страхованию вкладов (АСВ), сообщает РИА Новости со ссылкой на слова руководителя отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаила Когана.

Агентство требует вернуть деньги в судебном порядке в случае лишения банка лицензии и при банкротстве кредитной организации. С этим можно столкнуться даже спустя год после получения средств, подчеркнул эксперт.

АСВ предъявляет претензии к подозрительным, на его взгляд, операциям, лишающим других кредиторов права на возврат денег. Например, если вкладчик получил деньги вне очереди. Подозрения вызывает вывод денег лицами или компаниями, связанными с сотрудниками банка или любые нестандартные операции.

Позиция АСВ такова, что каждый клиент, избежавший нервного и долгого процесса банкротства финансовой организации, знал о ее проблемах и подговорил сотрудников побыстрее вывести деньги со счетов, отметил эксперт.

«Чтобы не попасть в такую ситуацию, рекомендуется выбирать надежные и крупные банки из топ-20, в том числе с госучастием», - порекомендовал Михаил Коган.

Агрессивная реклама банка, где указаны повышенные ставки, является индикатором того, что данную кредитную организацию выбирать не следует, заключил он.