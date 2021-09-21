Общество

В полуфинал конкурсов красоты в Пскове прошли 40 участниц. ФОТО

В полуфинал конкурсов «Мисс Псков» и «Миссис Псков» в этом году прошли 40 участниц. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов.

Фото здесь и далее: Татьяна Родина и Ирина Большакова

Открытый кастинг участниц конкурса красоты «Мисс Псков 2021» национального конкурса красоты «Мисс Россия» и ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2021» состоялся в прошедшие дни.

«В этом году мы получили более 120 заявок для участия в двух категориях конкурса, - отметил директор конкурса Николай Королев. - После подтверждения заявок на кастинг были приглашены по 30 участниц в категории "Мисс" и "Миссис"».

На кастинге участниц оценивали члены жюри, которое состояло из победительниц прошлых сезонов и партнеров конкурса. В состав жюри вошли Мисс Псков 2020 Юлия Яковлева, Миссис Псковская область 2020 Наталья Красикова, Мисс Псковская область 2020 Мария Михайлова, руководитель бьюти направления конкурса Марина Тращенкова и обладательница титула Grandma Planet на конкурсе Grandma Universe в Софии в январе 2020 Светлана Шумейко. Председателем жюри стал директор конкурса Николай Королев.

«Говоря о кастинге, хочется отметить, что сегодня мы увидели абсолютно разных участниц в категории "Миссис", - рассказала Наталья Красикова. - Очень приятно, что в этом году несколько участниц богаты на детей и воспитывают сразу троих! Хотелось бы отметить тот факт, что растет география участниц — это и Карелия, и Омск, и Украина, и другие города. Гостеприимный Псков всем рад!»

«Приятно удивило то, что среди участниц много победительниц различных олимпиад, спортсменок и уже успешных девушек в бьюти индустрии, - заметила Юлия Яковлева. - В этом сезоне очень харизматичные и разные участницы, среди которых есть уже успешные блогеры, танцовщицы, специалисты в своей профессии. Желаю всем успеха!»

По итогам основного и дополнительного кастингов в полуфинал конкурса прошло по 20 участниц в каждой категории конкурса красоты.

«В этом году "Мисс Псков" проходит уже в 17-й раз, а "Миссис Псков" в 12-й раз. Насколько я знаю, организаторы конкурсов приготовили новые задания и проекты для участниц, которые внесут новизну и добавят интереса. Всех тайн раскрывать не буду — всему свое время», - рассказала Светлана Шумейко.

В ближайшее время у участниц состоятся первые фотопроекты и мастер-классы, а пока участницы наслаждаются эйфорией от полученных эмоций, добавили организаторы.