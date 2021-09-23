Общество

Субботник в формате экопикника провели в Любятово. ВИДЕО

Субботник в формате экопикника провели в микрорайне Любятово города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — ООО «Экопром».

Мероприятие организовал ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области. В ходе субботника о раздельном сборе мусора волонтерам рассказал руководитель Псковского реготделения Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров.

«По окончании лекции и чаепития ребята принялись за уборку Любятовского парка, места отдыха и пикников многих жителей», - рассказали в компании.

Мешки для сбора мусора предоставило ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).