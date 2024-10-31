Общество

Почти две тысячи роз и гипсофил уничтожат в Псковской области

На складе временного хранения в Псковской области специалист Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля 1,7 тысячи свежих роз и гипсофил, выращенных в Колумбии и Кении, обнаружил опасное насекомое, схожее по морфологическим признакам с карантинным объектом. Партии подкарантинной продукции ввозились из Латвии в Санкт-Петербург. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Лабораторная экспертиза подтвердила зараженность импортных партий цветов – западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений партии срезов цветов по решению собственника будут уничтожены.