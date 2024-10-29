Происшествия

Себежанин заплатит 40 тысяч рублей за хранение марихуаны

Житель Себежского района наказан за хранение у себя дома наркотического вещества (часть 1 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что житель поселка Идрица более 3 лет хранил у себя наркотическое вещество – каннабис (марихуану), которое изъяли у него в ходе обыска сотрудники полиции.

С учетом мнения государственного обвинителя суд вынес обвинительный приговор. Мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.