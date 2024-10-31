Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Иван, белиссимо!
Задай вопрос о мунреформе!
Покажите нам корову!
босиком по траве
Профсоюз хороший инструмент
Лонгрид мифы о молоке
чистый русский
Защита прав педагогов
литературные премии
животноводство в Новосокольниках
Кружки и секции для детей
 
 
 
ещё Общество 31.10.2024 17:100 Александр Котов о мусорной реформе, распределении медиков и повышении взноса на капремонт 01.11.2024 13:060 Т1 Облако вошел в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2024 01.11.2024 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 01.11.2024 12:280 Новые правила продажи напитков и легализация майнинга криптовалют: какие законы вступают в силу в ноябре 01.11.2024 12:220 Почти две тысячи роз и гипсофил уничтожат в Псковской области 01.11.2024 12:190 Млечный Путь запечатлели в Выбутах в последнее октябрьское утро
 
 
 
Самое популярное 29.10.2024 17:1617 Володин раскритиковал псковскую особую экономическую зону «Моглино» 26.10.2024 09:170 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 29.10.2024 15:403 Псковичи могут оценить новый дизайн в СберБанк Онлайн 28.10.2024 18:330 Рейтингомер: гидроцикл Грацкого, возвращение митрополита Тихона и новая «главная по культуре» 30.10.2024 22:460 Машина перевернулась на перекрёстке Народной и Юбилейной улиц в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Новые правила продажи напитков и легализация майнинга криптовалют: какие законы вступают в силу в ноябре

01.11.2024 12:28|ПсковКомментариев: 0

В ноябре вступает в силу ряд важных изменений. Например будут реже отказывать в компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг. Владельцы публичных каналов начнут передавать сведения в Роскомнадзор. С 1 ноября официально легализуется майнинг криптовалют. Добычей криптовалюты получат право заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр. 

Льготникам будут реже отказывать в компенсациях квартплаты

Отказывать в возможности получения компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг теперь будут реже. Правительство уточнило порядок оформления этой выплаты.

Претенденту на компенсацию могут отказать в ней, если у жителя есть задолженность по квартплате. При этом буквальное прочтение нормы предполагает отказ, даже если этот долг уже был погашен.

Теперь порядок прописан более четко. Должна учитываться только непогашенная задолженность. А сведения о долгах чиновники, оформляющие выплаты, должны брать из ГИС ЖКХ по состоянию на первое число текущего месяца.

Компенсации на оплату ЖКУ предоставляются ряду категорий льготников - например, инвалидам, педагогам сельских школ, «чернобыльцам», блокадникам.

Владельцы публичных каналов начнут передавать сведения в Роскомнадзор

С 1 ноября вводятся новые обязанности для организаторов сервиса обмена мгновенными сообщениями и владельцев социальных сетей. Эти меры призваны ограничить недобросовестное распространение информации.

Так, начинают действовать нормы о так называемой маркировке публичных каналов. Владелец паблика, аудитория которого составляет более 10 тыс. пользователей, должен передать в Роскомнадзор базовые сведения о себе и своем канале, включая контактные данные. Это можно сделать через портал «Госуслуги», сайт Роскомнадзора, а также с помощью чат-бота в социальной сети.

После включения канала в реестр социальная сеть добавит на странице специальный знак и уникальную ссылку, по которой можно проверить, действительно ли канал находится в реестре. Включение в перечень открывает возможность к размещению рекламы российских компаний и приему донатов (пожертвований) от пользователей. В противном случае паблик осуществлять такую деятельность не сможет, к тому же другим нельзя будет репостить его сообщения.

«Гражданин, читая информацию, должен понимать, из какого источника он ее получает. Если вы СМИ и публикуете информацию, то известны владельцы издания, известны главные редакторы и т. д. В случае с Telegram-каналами такого нет. Влияние огромное, ответственности никакой. Закон направлен на то, чтобы при помощи очень мягкого регулирования обеспечить предоставление этой информации пользователям», - пояснял норму глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Тогда же чиновник сообщил, что не видит возможных затруднений для администрации социальных сетей и других платформ в ходе выполнения требования законодательства.

«Они же и сейчас маркируют каналы - Fake, Scam и так далее. Они умеют это делать», - добавил Липов.

Все данные владельца ресурса будут храниться в зашифрованном виде. Через специальную форму на сайте Роскомнадзора или уникальную ссылку в канале можно будет получить информацию только о том, включен канал в перечень или нет.

Еще одна норма касается мессенджеров и других сервисов обмена мгновенными сообщениями. Организаторы сервисов обязаны не допускать без согласия пользователя получение электронных сообщений от пользователей, которые таким сервисом не определены. Эта мера призвана защитить пользователей от спама.

Вернуться на родину репатриантам станет проще

Иностранным гражданам, которые получили статус участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, будут предоставлять вид на жительство в упрощенном порядке, минуя выдачу разрешения на временное проживание. Казалось бы, убирается только один этап, но, как ожидается, это поможет значительно ускорить процедуру получения всех необходимых документов людьми для скорейшего возвращения на родину. Речь идет о репатриантах - тех, кто считает своей родиной Россию, но волею судьбы оказался в другой стране. При этом очень хочет вернуться.

Как пояснили в МВД, заявление о выдаче вида на жительство участники программы по добровольному переселению в Россию соотечественников смогут подать в дипломатическое представительство или консульство России в стране, в которой было подано заявление об участии в упомянутой госпрограмме. После дактилоскопической регистрации, фотографирования и представления необходимых медицинских документов территориальный орган МВД России по региону, выбранному для переселения, выдаст вид на жительство. Оговаривается, что он будет аннулирован при утрате человеком статуса участника «переселенческой» госпрограммы.

В России легализуется майнинг криптовалют

В России с 1 ноября майнинг криптовалют становится законной деятельностью.

Добычей криптовалюты получат право заниматься юрлица и индивидуальные предприниматели, внесенные в специальный реестр Федеральной налоговой службы (ФНС). Ожидается, что налоговые доходы бюджета от промышленного майнинга могут составить не менее 50-60 млрд руб. ежегодно.

Физлица также получат официальное право заниматься добычей криптовалюты. Внесения в реестр это не потребует, однако майнерам-физлицам нужно будет вписываться в пределы лимитов энергопотребления.

При этом дополнительные поправки к закону, также начинающие действовать с 1 ноября, позволяют правительству запрещать майнинг в отдельных регионах или на отдельных территориях, пишет «Российская газета».

ЦБ повысит требования к капиталу банков по кредитам с залогом автомобиля

С 1 ноября Банк России увеличивает макропруденциальные требования к капиталу банков по потребительским кредитам под залог автомобиля.

Как считают в ЦБ, повышение надбавок в сегменте заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам и займам к его среднемесячному доходу) более 50% будет дестимулировать выдачу залоговых кредитов гражданам с уже высокой долговой нагрузкой.

В ЦБ отмечали ранее, что практика выдачи таких кредитов расширяется. «Если до 2023 года их доля составляла менее 1% от предоставляемых потребительских кредитов по сектору в целом, то во втором квартале 2024 года она превысила 3%, а у отдельных банков выросла с нуля до половины предоставляемых кредитов», - сообщал регулятор. При этом во втором квартале около 40% нецелевых кредитов под залог автомобилей банки предоставили заемщикам с ПДН более 80%.

Меняются тарифы в Системе быстрых платежей

Российские банки не смогут с 1 ноября взимать комиссию за переводы граждан через Систему быстрых платежей (СБП) в адрес государства - например, при уплате налогов и штрафов, детских кружков, секций и так далее.

Также с 1 ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тыс. руб. в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. «В пределах этой суммы через СБП можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки», - рассказывали в Банке России.

Наконец, с 1 ноября за перевод самому себе в другой банк через СБП свыше бесплатного месячного лимита в 30 млн руб. размер комиссии банка составит 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. руб. за перевод.

Розница и общепит будут продавать безалкогольные напитки по новым правилам

С 5 ноября 2024 года розница и общепит обязаны передавать сведения о приемке и продаже маркированных безалкогольных напитков в систему «Честный знак». Кассир будет сканировать код маркировки на упаковке, касса будет передавать данные о продаже в «Честный знак». Изменения коснутся напитков в стекле, полимерной упаковке, алюминиевой и полимерной банке. Исключение составят соки, нектары, морсы и напитки на растительном сырье.

Это один из этапов введения маркировки безалкогольных напитков. Производители и импортеры обязаны маркировать безалкогольные напитки уже с декабря 2023 года. С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией.

Упрощается получение выплаты донорам

Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», будет устанавливаться в упреждающем (проактивном) режиме.

«С 30 ноября почетные доноры России смогут получать ежегодные денежные выплаты по упрощенной схеме, согласовав свои банковские реквизиты через государственные услуги», - пояснил депутат Госдумы (фракция «Единая Россия»), член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Теги: #законы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вернуть обязательное распределение молодых специалистов?
В опросе приняло участие 262 человека
01.11.2024, 13:060 Т1 Облако вошел в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2024 01.11.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Братчиковым 01.11.2024, 12:540 «Управляйку» в Палкино обязали отремонтировать почтовые ящики в многоквартирном доме 01.11.2024, 12:500 Великолучанку подозревают в фиктивной регистрации белоруса
01.11.2024, 12:310 Команда «5 верст Псков» организует забеги в праздники 01.11.2024, 12:280 Новые правила продажи напитков и легализация майнинга криптовалют: какие законы вступают в силу в ноябре 01.11.2024, 12:220 Почти две тысячи роз и гипсофил уничтожат в Псковской области 01.11.2024, 12:190 Млечный Путь запечатлели в Выбутах в последнее октябрьское утро
01.11.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»: Замедление YouTube, свадьба псковских зумеров и рост рынка рекламы у блогеров 01.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 1 ноября 01.11.2024, 12:000 Директор «Северной рыбы» оштрафован за использование сетей в гдовском озере 01.11.2024, 11:570 «Дом советов»: Александр Братчиков о ситуации с ТКО, кадровой проблеме в здравоохранении и новых тарифах на капремонт
01.11.2024, 11:530 Немецкую авиабомбу взорвали в Псковской области 01.11.2024, 11:410 Протоиерей храма Александра Невского Олег Тэор отмечает 80-летие 01.11.2024, 11:300 «На пятой передаче»: О разметке на Крестовском, как добраться до школы и что с продажами новых авто? 01.11.2024, 11:270 Чистый русский
01.11.2024, 11:240 Себежанин заплатит 40 тысяч рублей за хранение марихуаны 01.11.2024, 11:170 Снег прогнозируют 2 ноября в Псковской области 01.11.2024, 11:070 Стало известно, кто получит мандат Натальи Мельниковой в областном Собрании 01.11.2024, 11:020 В Пскове росгвардейцы задержали подозреваемого в краже роллов
01.11.2024, 10:540 Два красных автомобиля столкнулись на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 01.11.2024, 10:490 «Хайпожоры»: Замедление YouTube, свадьба псковских зумеров и рост рынка рекламы у блогеров 01.11.2024, 10:440 Юрий Семенов избран главой Порховского муниципального округа 01.11.2024, 10:410 Псковичи перевели на «безопасный счет» более миллиона рублей
01.11.2024, 10:320 В России заработала система подтверждения статуса участника СВО 01.11.2024, 10:210 На Солнце произошли четыре мощные вспышки 01.11.2024, 10:100 Варенье из выращенного в Полибино физалиса смогут попробовать гости «Ночи искусств» 01.11.2024, 10:030 «Росгосстрах» удостоен награды за вклад в развитие страхования от онкозаболеваний
01.11.2024, 09:580 Коммунальные службы Великих Лук перешли в режим повышенной готовности 01.11.2024, 09:491 «Зверьё моё»: Крыса-сфинкс 01.11.2024, 09:420 Только 1 из 4 псковичей не волнуются перед интервью с работодателем – опрос 01.11.2024, 09:300 В Госдуме предложили использовать маткапитал на образование родителей
01.11.2024, 09:150 В России с 1 ноября уточнили условия отказа в компенсации оплаты жилья и ЖКХ 01.11.2024, 09:000 Цены на картофель в Псковской области выросли - Росстат 01.11.2024, 08:400 Расходы на безопасность в торговых центрах РФ за год выросли на 30-40% 01.11.2024, 08:200 Около 69% россиян не боятся потерять работу - опрос
01.11.2024, 08:190 Женщина выпала из окна 14-этажного дома в Великих Луках 01.11.2024, 08:080 Умер старейший клирик Псковской епархии 01.11.2024, 08:000 Эксперты рассказали, как россияне могут получить доплату к пенсии от государства 01.11.2024, 07:300 Врач рассказал об опасности переломов после 50 лет
01.11.2024, 07:000 День судебного пристава отмечают в России 31.10.2024, 22:030 «Дарина - главный пассажир»: 9 лет прошло со дня авиакатастрофы над Синаем 31.10.2024, 22:000 Существует ли безопасная доза алкоголя, ответил нарколог 31.10.2024, 21:480 Высокоскоростной интернет появится в поселке Белорусский Пыталовского муниципального округа
31.10.2024, 21:400 Ученики моглинской школы побывали на экскурсии в ОМВД 31.10.2024, 21:390 Эстрадно-джазовый оркестр появился в Псковской области 31.10.2024, 21:350 Пункт выдачи помощи Детского фонда открылся в Опочке 31.10.2024, 21:250 Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой — Павел Дуров
31.10.2024, 21:200 Псковские приставы организуют викторину и разыграют билеты в театр  31.10.2024, 21:180 Александро-Невские православные беседы пройдут 7 ноября в Пскове 31.10.2024, 21:120 Опубликована программа акции «Ночь искусств. Россия объединяет» 31.10.2024, 21:000 Из Псковской области поступило 150 заявок на участие в конкурсе «Наставничество»
31.10.2024, 20:522 Вломите ему первым 31.10.2024, 20:470 В Псковской области прогнозируются ливни и шквалистый ветер  31.10.2024, 20:400 Росгвардия предлагает псковичам поступить в Пермский военный институт 31.10.2024, 20:390 Митрополит Матфей провел встречу с новым директором Псковского филиала Россельхозбанка
31.10.2024, 20:201 Спрос на инженеров-механиков в Псковской области вырос на 3% 31.10.2024, 20:000 Сотовую вышку в порховской деревне Бродовичи установят к февралю 31.10.2024, 19:400 Новый канализационный коллектор установили в псковской деревне Писковичи 31.10.2024, 19:230 Впервые команда от Псковской области примет участие в клубном чемпионате России по настольному теннису в высшей лиге
31.10.2024, 19:200 Мария Захарова анонсировала пресс-тур иностранных журналистов в Псковскую область 31.10.2024, 19:000 Порядка 2 000 школьников посетили Псковский музей с начала каникул 31.10.2024, 18:400 Придумать свой герб и почитать сказки на «псковском языке» предложат на «Ночи искусств» 31.10.2024, 18:300 «Три мудреца»: Вам заняться нечем? О приоритетах государственных мужей. ВИДЕО
31.10.2024, 18:260 Увеличение федеральной помощи в закупке льготных лекарств обсудил Михаил Ведерников с Советом Федерации 31.10.2024, 18:200 Как температура батарей зависит от погоды, объяснили псковичам 31.10.2024, 18:140 Более 70 кг мясной продукции сняли с реализации в Псковской области 31.10.2024, 18:050 Участницы «Мисс и Миссис Псков» пробуют себя в проекте преображения
31.10.2024, 18:020 Около тысячи домов в Псковской области получили доступ к оптоволоконным сетям 31.10.2024, 17:590 «Великий, могучий»: только кажутся родными – заимствования. ВИДЕО 31.10.2024, 17:490 Дарья Лантратова: Уроки самообороны для псковичек будем масштабировать на другие регионы 31.10.2024, 17:360 Кадриль откроет бал на «Ночи искусств» в музее-усадьбе Софьи Ковалевской
31.10.2024, 17:320 Осенние листья в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 31.10.2024, 17:231 Мертвый союз 31.10.2024, 17:200 ДТП на площади Ленина в Пскове спровоцировало огромную пробку 31.10.2024, 17:190 В Риге демонтировали памятник Барклаю де Толли
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru