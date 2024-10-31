«Росгосстрах» удостоен награды за вклад в развитие страхования от онкозаболеваний

На состоявшемся 31 октября в Москве ежегодном Форуме лидеров страхового рынка «Росгосстрах» удостоен диплома за вклад в развитие страхования от онкологических заболеваний. Компания на протяжении ряда лет активно работает в этом сегменте добровольного медицинского страхования, создавая и совершенствуя продукты страховой защиты от критических заболеваний в тесном взаимодействии с ведущими научными и медицинскими центрами страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.
Недавно «Росгосстрах» выпустил новые версии своих популярных продуктов страхования от критических заболеваний «Здоровье дороже» и «Лечение без границ». Это коробочные решения, которые призваны помочь застрахованным справиться со смертельно опасными болезнями. В случае выявления онкологического или другого критического заболевания клиенту будет организовано лечение в ведущих клиниках нужного профиля, а также при необходимости реабилитационно-восстановительные мероприятия. В покрытие продуктов входит и единовременная денежная выплата 200 тысяч рублей — с целью частично возместить потерю дохода из-за болезни.
Форум лидеров страхового рынка, который организуют Агентство страховых новостей и аналитический центр «БизнесДром», традиционно собирает руководителей ведущих страховых компаний и брокеров России, представителей Банка России и Федеральной антимонопольной службы и является экспертной площадкой для обмена мнениями о перспективных направлениях развития страховой отрасли.