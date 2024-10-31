Общество

Около 50 млн рублей потребовалось на расчистку Чудского озера и реки Псковы

31 октября подписали принимающие документы о завершении работ по расчистке прибрежной зоны Псково-Чудского водоема, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В результате обследования установили ухудшение экологической обстановки. Территория, прилегающая к населенным пунктам, имела высокую заболоченность. Учитывая обстоятельства, приняли решение о проведении расчистки прибрежной зоны и создании специальных вырубок, с помощью которых вода могла иметь отток, чтобы территория не заболачивалась.

«Необходимо было увеличить водоточность от берега вглубь озера, для этого предусматривалось пробивать соответствующие каналы, которые бы увеличили водоток и тем самым бы уменьшали заболоченность озера, а именно восточного берега. Задача выполнялась компанией "ЭкоГидроТехнологии ", это компания из города Санкт-Петербурга, которая имела весь набор техники как для работы в озере, так и в береговой части. На сегодняшний день поставленные задачи выполнены в срок», - прокомментировал заместитель генерального директора «ЭкоГидроТехнологии» Олег Демьянченко.

Всего в 2024 году в рамках нацпроекта «Экология» на расчистку Чудского озера и реки Псковы выделили свыше 50 миллионов рублей.