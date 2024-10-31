Культура

Варенье из выращенного в Полибино физалиса смогут попробовать гости «Ночи искусств»

Варенье из выращенного в деревне Полибино Великолукского района физалиса смогут попробовать посетители «Ночи искусств» 2 ноября в музее-усадьбе С. В. Ковалевской. Об этом заведующая музеем Светлана Белюкова сообщила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Для гостей в "Ночь искусств" мы приготовили наши оригинальные сувениры. Это тыквы, которые мы выращивали в течение этого народного сезона у себя в усадьбе. К теме Хэллоуина мы никогда тыквы не привязывали, даже не думали об этом», – рассказала Светлана Белюкова.

Она уточнила, что в парке на территориях, где гуляют посетители, очень много листвы, которую нужно убирать весной и осенью.

«Листья нужно утилизировать. Поэтому мы сделали большие теплые грядки, куда вкладываем листву и весной сажаем тыквы. В этом году мы уже попробовали еще одну культуру, необычную для наших посетителей. Это ягоды физалиса. Поэтому на балу 2 ноября у нас будет чаепитие небольшое, мы предложим попробовать варенье из ягод физалиса. В следующем году мы планируем разводить такие виды культур как мята, мелисса и полынь», – добавила Светлана Белюкова.

Напомним, всероссийская акция «Ночь искусств» пройдет 2 ноября в музее-усадьбе С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района. В программе экскурсия по выставке, показ короткометражного фильма о вкладе С. В. Ковалевской в изучение планеты Сатурн, а также познавательный космический квест.